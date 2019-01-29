İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Aytemiz Basın Toplantısı Yer: Aytemiz Petrolcülük Koşuyolu Tarih: 30 Ocak Saat: 09:30 Dijital Türkiye Platformu "Dijitalleşme Yolunda Türkiye Raporu" Duyurusu Yer: Kanyon Ofis 22. Kat Tarih: 30 Ocak Saat: 09:30 Hannover Messe...

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Aytemiz Basın Toplantısı

Yer: Aytemiz Petrolcülük Koşuyolu
Tarih: 30 Ocak
Saat: 09:30


Dijital Türkiye Platformu "Dijitalleşme Yolunda Türkiye Raporu" Duyurusu

Yer: Kanyon Ofis 22. Kat
Tarih: 30 Ocak
Saat: 09:30


Hannover Messe Sanayi Fuarı Basın Toplantısı

Yer: Swissotel The Bosphorus
Tarih: 31 Ocak
Saat: 09:30


ACCA Entegre Raporlama Araştırması Basın Toplantısı

Yer: Conrad Otel Balo Salonu
Tarih: 31 Ocak
Saat: 09:30


TÜSİAD ve Marsh & Zurich Küresel Riskler Raporu Tanıtımı

Yer: Intercontinental İstanbul
Tarih: 1 Şubat
Saat: 08:30


Caffe Nero Basın Toplantısı

Yer: Caffe Nero Bebek
Tarih: 5 Şubat
Saat: 09:30


AVL Araştırma ve Mühendislik Türkiye Basın Toplantısı

Yer: Grand Hyatt İstanbul Taksim
Tarih: 5 Şubat
Saat: 10:00


Armut Basın Toplantısı

Yer: House Cafe Ortaköy
Tarih: 6 Şubat
Saat: 09:30


TSB "Sigorta ve Emeklilik Sektörü Strateji Belirleme Çalıştayı"

Yer: Conrad İstanbul Bosphorus
Tarih: 7 Şubat
Saat: 09.00 


BTvizyon İstanbul Toplantısı 

Yer: Dedeman Bostancı Otel
Tarih: 7 Şubat
Saat: 08:30


Biznet Bilişim Basın Toplantısı

Yer: Les Ottomans Has Oda
Tarih: 12 Şubat
Saat: 09:00


Kadir Has Üniversitesi “Kripto Paralara Giriş” Sertifika Programı

Yer: Kadir Has Üniversitesi
Tarih: 8 Şubat-17 Mayıs
Saat: 14:00


Kırtasiye-Ofis Fuarı

Yer: TÜYAP Kongre Merkezi
Tarih: 20-24 Şubat
Saat: 10:00
 

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