İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Mücevher İhracatçıları Birliği Basın Toplantısı Yer: Dış Ticaret Kompleksi A Blok Konferans Salonu Tarih: 25 Ocak Saat: 10:00 Aytemiz Basın Toplantısı Yer: Aytemiz Petrolcülük Koşuyolu Tarih: 30 Ocak Saat: 09:30 Dijital Türkiye...

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Mücevher İhracatçıları Birliği Basın Toplantısı

Yer: Dış Ticaret Kompleksi A Blok Konferans Salonu
Tarih: 25 Ocak
Saat: 10:00

Aytemiz Basın Toplantısı

Yer: Aytemiz Petrolcülük Koşuyolu
Tarih: 30 Ocak
Saat: 09:30

Dijital Türkiye Platformu "Dijitalleşme Yolunda Türkiye Raporu" Duyurusu

Yer: Kanyon Ofis 22. Kat
Tarih: 30 Ocak
Saat: 09:30

Hannover Messe Sanayi Fuarı Basın Toplantısı

Yer: Swissotel The Bosphorus
Tarih: 31 Ocak
Saat: 09:30

ACCA Entegre Raporlama Araştırması Basın Toplantısı

Yer: Conrad Otel Balo Salonu
Tarih: 31 Ocak
Saat: 09:30

TSB "Sigorta ve Emeklilik Sektörü Strateji Belirleme Çalıştayı"

Yer: Conrad İstanbul Bosphorus
Tarih: 7 Şubat
Saat: 09.00 

BTvizyon İstanbul Toplantısı 

Yer: Dedeman Bostancı Otel
Tarih: 7 Şubat
Saat: 08:30

Kadir Has Üniversitesi “Kripto Paralara Giriş” Sertifika Programı

Yer: Kadir Has Üniversitesi
Tarih: 8 Şubat-17 Mayıs
Saat: 14:00

Kırtasiye-Ofis Fuarı

Yer: TÜYAP Kongre Merkezi
Tarih: 20-24 Şubat
Saat: 10:00

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