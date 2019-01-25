İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Mücevher İhracatçıları Birliği Basın Toplantısı
Yer: Dış Ticaret Kompleksi A Blok Konferans Salonu
Tarih: 25 Ocak
Saat: 10:00
Aytemiz Basın Toplantısı
Yer: Aytemiz Petrolcülük Koşuyolu
Tarih: 30 Ocak
Saat: 09:30
Dijital Türkiye Platformu "Dijitalleşme Yolunda Türkiye Raporu" Duyurusu
Yer: Kanyon Ofis 22. Kat
Tarih: 30 Ocak
Saat: 09:30
Hannover Messe Sanayi Fuarı Basın Toplantısı
Yer: Swissotel The Bosphorus
Tarih: 31 Ocak
Saat: 09:30
ACCA Entegre Raporlama Araştırması Basın Toplantısı
Yer: Conrad Otel Balo Salonu
Tarih: 31 Ocak
Saat: 09:30
TSB "Sigorta ve Emeklilik Sektörü Strateji Belirleme Çalıştayı"
Yer: Conrad İstanbul Bosphorus
Tarih: 7 Şubat
Saat: 09.00
BTvizyon İstanbul Toplantısı
Yer: Dedeman Bostancı Otel
Tarih: 7 Şubat
Saat: 08:30
Kadir Has Üniversitesi “Kripto Paralara Giriş” Sertifika Programı
Yer: Kadir Has Üniversitesi
Tarih: 8 Şubat-17 Mayıs
Saat: 14:00
Kırtasiye-Ofis Fuarı
Yer: TÜYAP Kongre Merkezi
Tarih: 20-24 Şubat
Saat: 10:00