İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

“Savunma ve Havacılık Sanayisinde, İleri Teknolojilerin Kullanımı ve Endüstri 4.0 Çözümleri” Paneli Yer: Ostim Savunma ve Havacılık Kümelenmesi / Ankara Tarih: 24 Ocak Saat: 09:30 Castrol "Z Kuşağının Ekolojik Hassasiyetleri Araştırması"...

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

“Savunma ve Havacılık Sanayisinde, İleri Teknolojilerin Kullanımı ve Endüstri 4.0 Çözümleri” Paneli

Yer: Ostim Savunma ve Havacılık Kümelenmesi / Ankara
Tarih: 24 Ocak
Saat: 09:30

Castrol "Z Kuşağının Ekolojik Hassasiyetleri Araştırması" Sonuçları

Yer: Swissotel The bosphorus
Tarih: 23 Ocak
Saat: 09:30

İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Basın Toplantısı

Yer: Grand Hyatt Otel
Tarih: 24 Ocak
Saat: 10:00

İSO “Sanayi ve Dijitalin Yarattığı Yeni Üretim Ekosistemi” Toplantısı

Yer: İSO Meclis Toplantı Salonu
Tarih: 23 Ocak
Saat: 15:00

TSPB 2019 Yılı Projeleri Bilgilendirme Toplantısı

Yer: Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Merkezi
Tarih: 24 Ocak
Saat: 16:00

Aytemiz Basın Toplantısı

Yer: Aytemiz Petrolcülük Koşuyolu
Tarih: 30 Ocak
Saat: 09:30

Dijital Türkiye Platformu "Dijitalleşme Yolunda Türkiye Raporu" Duyurusu

Yer: Kanyon Ofis 22. Kat
Tarih: 30 Ocak
Saat: 09:30

TSB "Sigorta ve Emeklilik Sektörü Strateji Belirleme Çalıştayı"

Yer: Conrad İstanbul Bosphorus
Tarih: 7 Şubat
Saat: 09.00 

Kırtasiye-Ofis Fuarı

Yer: TÜYAP Kongre Merkezi
Tarih: 20-24 Şubat
Saat: 10:00

Hannover Messe Saanyi Fuarı

Yer: Swissotel The Bosphorus
Tarih: 31 Ocak
Saat: 09:30


 

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