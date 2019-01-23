İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

“Savunma ve Havacılık Sanayisinde, İleri Teknolojilerin Kullanımı ve Endüstri 4.0 Çözümleri” Paneli Yer: Ostim Savunma ve Havacılık Kümelenmesi / Ankara Tarih: 24 Ocak Saat: 09:30 Castrol "Z Kuşağının Ekolojik Hassasiyetleri Araştırması"...