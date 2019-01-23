İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

“Savunma ve Havacılık Sanayisinde, İleri Teknolojilerin Kullanımı ve Endüstri 4.0 Çözümleri” Paneli
Yer: Ostim Savunma ve Havacılık Kümelenmesi / Ankara
Tarih: 24 Ocak
Saat: 09:30
Castrol "Z Kuşağının Ekolojik Hassasiyetleri Araştırması" Sonuçları
Yer: Swissotel The bosphorus
Tarih: 23 Ocak
Saat: 09:30
İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Basın Toplantısı
Yer: Grand Hyatt Otel
Tarih: 24 Ocak
Saat: 10:00
İSO “Sanayi ve Dijitalin Yarattığı Yeni Üretim Ekosistemi” Toplantısı
Yer: İSO Meclis Toplantı Salonu
Tarih: 23 Ocak
Saat: 15:00
TSPB 2019 Yılı Projeleri Bilgilendirme Toplantısı
Yer: Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Merkezi
Tarih: 24 Ocak
Saat: 16:00
Aytemiz Basın Toplantısı
Yer: Aytemiz Petrolcülük Koşuyolu
Tarih: 30 Ocak
Saat: 09:30
Dijital Türkiye Platformu "Dijitalleşme Yolunda Türkiye Raporu" Duyurusu
Yer: Kanyon Ofis 22. Kat
Tarih: 30 Ocak
Saat: 09:30
TSB "Sigorta ve Emeklilik Sektörü Strateji Belirleme Çalıştayı"
Yer: Conrad İstanbul Bosphorus
Tarih: 7 Şubat
Saat: 09.00
Kırtasiye-Ofis Fuarı
Yer: TÜYAP Kongre Merkezi
Tarih: 20-24 Şubat
Saat: 10:00
Hannover Messe Saanyi Fuarı
Yer: Swissotel The Bosphorus
Tarih: 31 Ocak
Saat: 09:30