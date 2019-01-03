İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

TEB ve TİM Protokol İmza Töreni Yer: Ruffles Otel / Balo Salonu Tarih: 3 Ocak Saat: 09:30 "Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Mağdurları" Basın Toplantısı Yer: Tarihi Süreyya Operası önü Tarih: 4 Ocak Saat: 09:30 EVSİD Basın Toplantısı Yer:...

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

TEB ve TİM Protokol İmza Töreni

Yer: Ruffles Otel / Balo Salonu
Tarih: 3 Ocak
Saat: 09:30

"Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Mağdurları" Basın Toplantısı

Yer: Tarihi Süreyya Operası önü
Tarih: 4 Ocak
Saat: 09:30

EVSİD Basın Toplantısı

Yer: Divan Hotel Taksim
Tarih: 7 Ocak
Saat: 10:00

İsveç Ticaret Ofisi Basın Toplantısı

Yer: İsveç Başkonsolosluğu
Tarih: 8 Ocak
Saat: 09:30

TEMA Vakfı-Doğuş Çay "Her Dem Toprak İçin Projesi" Basın Toplantısı

Yer: TEMA Vakfı
Tarih: 9 Ocak
Saat: 09:30

TÜRSAB Turizmde Fark Yaratanlar Ödülü Basın Toplantısı

Yer: Grand Hyatt İstanbul
Tarih: 11 Ocak
Saat: 10:00

2019 Beklentileri ve Riskten Korunma Yöntemleri Semineri 

Yer: Borsa İstanbul Konferans Salonu
Tarih: 12 Ocak
Saat: 11:00

Kırtasiye-Ofis Fuarı 

Yer: TÜYAP Kongre Merkezi
Tarih: 20-24 Şubat
Saat: 10:00


 

YORUM EKLE
Gönder