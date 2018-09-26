İş dünyasının liderleri hikayelerini anlatıyor

İSTANBUL, (DH)- ALTINBAŞ Üniversitesi, 8 hafta sürecek Girişimcilik ve İnovasyon Konferansları serisinde, sektörde yaptığı girişimler ve yatırımlarla işgücüne katkı sağlayan yenilikçi ve teknolojik gelişmeleri kendi sektörlerine entegre edebilmiş iş insanlarını konuk olarak ağırlayacak.

Altınbaş Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Arzu Çakar’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilecek etkinliklerde her hafta iş insanları, başarı ve başarısızlık hikayelerini, karar alırken dikkat ettikleri noktaları, yatırımlarını yaparken hangi kriterleri öncelikli tuttuklarını ve klasik ekonominin yanı sıra yeni ekonomi ile ilgili fikirlerini ve sektörlerindeki son hareketleri izleyenlerle paylaşacaklar.

8 Ekim - 3 Aralık tarihleri arasında, her pazartesi saat 19.00’da, Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Yerleşkesi'nde yapılacak konferanslar, öğrencilerin yanı sıra dışarıdan katılıma da açık olacak.

Girişimcilik ve İnovasyon Konferansları kapsamında 8 Ekim'de Aslanoba Group Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Aslanoba, 15 Ekim'de Arzum Yönetim Kurulu Başkanı T. Murat Kolbaşı, 22 Ekim'de Evtiko Kurucu-CEO/Girişimcilik Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sina Afra, 5 Kasım'da Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı ve Üyesi Ali Altınbaş, 12 Kasım'da Earlybird Venture Capital Ortağı Cem Sertoğlu, 19 Kasım'da Arçelik Perakende Müşteri Deneyimi Yöneticisi Cem Ünaldı, 26 Kasım'da Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi Vakkas Altınbaş ve 3 Aralık'ta Vestel CMO/Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Tunç Berkman Altınbaş Üniversitesi'nde olacak.

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