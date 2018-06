İş dünyası ekonomik tedbirleri bekliyor

CUMHURBAŞKANLIĞI ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde sonuçların açıklanmasının ardından bir değerlendirme yapan iş dünyası temsilcileri ekonomik tedbirlerin acilen hayata geçirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

İzmir'deki ekonomi temsilcileri 24 Haziran Cumhurbaşkalığıı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ni değerlendirdi. Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, ülke genelinde seçimlere yüksek bir katılımın sağlandığını belirterek demokrasinin ön planda olduğu, halkın oylarına saygı duyulması gereken bir sonucun ortaya çıktığını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bundan sonraki süreçte başkan olarak çözmesi gereken önemli sorunlar olduğunu öne süren Yorgancılar, "Yeni yönetimin ele alacağı sorunlar seçim beyannamesinde de yer almıştı. Özellikle adalet, OHAL'in kaldırılması ve ekonomik kalkınmanın ön plana çıkacağı bir süreç izlenmesi gerekiyor. 2023 hedeflerine ulaşabilmek için bu tedbirlerin acilen uygulamaya geçirileceğini biliyoruz. Ülkemiz için hayırlısı olsun" dedi. Dolar'ın 4.77'lerden bugün sabah saatleri itibariyle 4.60'lara indiğini açıklayan Yorgancılar, "Atılacak olan adımlara göre Dolar da kendine bir yol bulacak. Ekonominin başına kim gelecek, ne gibi tedbirler alınacak, hangi reformlar hayata geçirilecek bekliyoruz. Bunlar belirlendikten sonra yurtdışındaki yabancı sermayenin de ülkeye eskiden olduğu gibi gelmesinin hızlanacağını umuyoruz" diye konuştu.

'PROJELER HEYECANLANDIRDI'

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, ilk olarak Türk milletini köklü demokrasi geleneğini bir kez daha gösterdikleri için kutladığını belirterek, "Yüksek katılım, parti tabanlarının karşılıklı olgun yaklaşımları, kitlelerin tansiyonu arttıracak olaylara katılmamaları yine dünyadaki her ülkeye örnek olacak düzeyde bir seçim süreci yaşamamızı sağladı. Son 10 yılda milletimiz giderek yükselen bir ilgiyle siyasetin içinde yer alıyor, sandık önüne geldiği zaman görüşünü çok az fire vererek belirtiyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı içinde yer alan parti ve adayları tebrik eden Özgener, muhalefet partilerine de kısa bir süre içinde ortaya koydukları çaba ve yapıcı siyaset anlayışı nedeniyle teşekkürlerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın meclis ile iş birliği içinde hareket edeceğini ve yeni dönemde Türkiye'yi, dünyanın en büyük 10 ekonomiden biri haline geleceğini vurgulamasının olumlu bir gelişme olduğunu savunan Mahmut Özgener, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başkan Erdoğan'ın Meclis'te çoğunluğu sağlayacak AK Parti ve MHP ile uyum içinde olması da yatırımların önündeki engellerin hızla kaldırılması ve ekonominin büyümesi adına olumlu sonuçlar doğuracaktır. Seçim sonuçlarının istikrar ve güven arayan yabancı piyasaların ülkemize döviz girişini arttırmasına böylelikle kurların normal seviyeye inmesini sağlayacağına, ekonominin yeniden ivme kazanmasına katkı sağlayacağına inanıyorum. Her seçim gibi 24 Haziran da milletin takdirlerini, taleplerini, uyarılarını önümüze koydu. Her partinin, her kesimin, her yetkilinin bu uyarıları iyi okuması gerekiyor. Seçim sonuçlarına 'kazandık veya kaybettik' diye değil, 'Halkımız bize ne anlattı?' diye bakmamız gerekiyor. Benim ilk şahsi gözlemim, seçimde iktidar ve muhalefet kanalından heyecanlandıran projeler geldiği yönünde. Halkımızın önüne daha çok eğitim, bilim, teknoloji ve sanayiyle ilgili projeler konulduğunu gördük. Dikkat ettiyseniz uzun süredir hiçbir seçim döneminde bu kadar gelecekten ve dönüşümden bahsedilmemişti. Dijital dönüşümün tüm partilerin gündeminde olduğuna mutlulukla tanık olduk. Bu yaklaşımı tüm ülke olarak en kısa sürede gündemimize almamız ve hep birlikte geliştirmemiz ülkemizin geleceğini yakından ilgilendiren bir konu."

Halkın istikrardan yana oy vererek değişim için gereken mesajları verdiğini öne süren Özgener, "Halkın gençleşen ve değişen kadrolarla karşılarına çıkan partilere, daha yüksek teveccüh gösterdiklerini gördük. Gençleşme ve değişim sadece siyasette değil, ülkemizdeki tüm kurumsal yapılarda dikkate almamız, kadrolarımızda uygulamamız gereken bir konu" diye konuştu.

'ADIMLARI BİRLİKTE ATMAK ZORUNDAYIZ'

İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, 24 Haziran’da ilk kez oylanan yeni Cumhurbaşkanlığı seçiminin yüzde 90’a yakın bir katılımla, büyük bir olgunluk içinde tamamlandığını dile getirdi. Milletin tercihini yaptığını vurgulayan Kestelli, "Halk Cumhurbaşkanımızın önümüzdeki beş yıl içinde yeniden görev yapmasına onay vermiştir. Seçmen tercihleri Türkiye’de farklı renklerin ortak bir ülküyle gelecek hedeflerine yürümeyi başarmanın tablosunu ortaya koymuştur. Bugün artık yapılması gereken Türkiye’nin büyük hedefleri için hep birlikte büyük adımlar atılmasının önünü açmaktır. Cumhuriyetin 100'üncü yılında Türkiye’nin gerçekten dünyada hak ettiği yeri alabilmesini sağlamak için demokratik standartlarımızı yükseltmekten, ekonomide büyük reformlara girişmeye kadar devasa adımları bir duygudaşlık tesis ederek birlikte atmak zorundayız. Yeniden seçilen Cumhurbaşkanımızı, mecliste temsil hakkı kazanan siyasi partilerimizi tebrik ediyor, seçimlerin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

'HALK İSTİKRARA ONAY VERDİ'

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Ümit Ülkü, 24 Haziran'da istikrar, demokrasi ve refah beklentisinin kazandığını savundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Başkan' seçilmesiyle Türkiye'de yeni bir dönemin başladığını söyleyen Ülkü, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Seçimin ardından halk iradesi, TBMM'ye giren partilerin oy oranıyla paralel olarak yansımıştır. Temsili demokrasi açısından sonuçlar memnuniyet vericidir. Cumhurbaşkanlığı seçim süreci öncesi ülkemizde oluşturulan gerginlik, dayatma ve kriz ortamı, halkın iradesi ile 24 Haziran günü son buldu. Seçim sonucunda halkımız, AK Parti'nin geçmiş dönem politikalarına, ekonomik performansına ve sağladığı istikrara onay vermiştir. Seçim sonuçlarının bu şekilde gerçekleşmesinin ana faktörleri; halkın istikrar ve kalkınmanın devamını istemesi, kamu hizmetleriyle sosyal politikalardan memnuniyeti, güçlü bir tek parti hükümeti modeli isteğidir."

Seçim sonuçlarından iktidarın ve muhalefetin gerekli dersleri çıkarması gerektiğine inandıklarını savunan Ülkü, “Yeni bir hükümet ve çoğunluğu değişen yeni bir TBMM seçilmiş, Türkiye'de yeni bir dönem başlamıştır. Bu dönemde, iktidar ve muhalefet partileri, ekonomik, sosyal ve dış politikaları meselelerini sağduyulu bir şekilde ortak payda altında buluşarak yürütmelidirler. Halkın ortak mesajı, istikrar ve güven ortamının devamı, halka dönük hizmetlerin artırılarak sürdürülmesi, ekonomik politikaları, demokratikleşme ve özgürlükleri genişletme, güvenlik ve dış politika meselelerinin ortak zeminde buluşarak yürütülmesidir" diye konuştu.

'YENİ REFORMLARA İHTİYAÇ VAR'

Batı Anadolu Sanayici ve İş Adamları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) Başkanı Seda Kaya Ösen, 24 Haziran'da gerçekleştirilen seçimlere hazırlıksız girildiğini ileri sürerek adil olmayan bir seçim dönemi yaşandığını iddia etti. Cumhurbaşkanı adaylarının büyük bir kısmının kendini yeterince ifade edemediğini savunan Ösen, "Her seçimin sonucunu sokaklar belirler. Bu kez bu ses sonucu yansıtmadı. Bence herkesin kafasında soru işaretleri var. Ama kesin olan şu ki; halkın yarısı çok mutlu, yarısı çok mutsuz. Seçimi kim kazansa ekonomiyle ilgili sorunlar ön planda. Yeni reformlara acil olarak ihtiyaç var. OHAL'in hemen kalkması, ekonominin bir an önce rayına girmesi ve eğitime öncelik verilmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi. Meclis dağılımında AK Parti’nin ancak MHP ile beraber çoğunluğu elde edebilmesinin uzun zamandır mecliste görülmeyen bir koalisyonu Türkiye’nin gündemine taşıdığını anlatan Ösen,"Uzun yıllardır tek başına iktidar olan AK Parti’nin MHP ile nasıl bir uyum sağlayacağını hep beraber yaşayarak öğreneceğiz. Seçimlerin sonuçlanması ile ülke gündeminin siyasetten hızlıca ekonomiye dönmesi ve acil şekilde yapısal reformlara başlanması da gerekmektedir. Türk Lirası’nın değer kaybı, yükselen enflasyon ve özellikle uluslararası piyasalarda Türkiye ekonomisinin güven vermemesi en temel sorunlarımız. Ekonomi yönetiminin hızla bu konulara dair politikalar üretmesini bekliyoruz" diye konuştu.

'REFORM AJANDASININ TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

Ege Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ESİAD) Başkanı Fadıl Sivri, seçimin sonuçlanması ile birlikte ekonomiye tekrar odaklanarak reform gündemine bir an önce dönülmesini beklediklerini ifade etti. Bu kapsamda, demokratik standartları yükselten, ekonomide yatırım ortamına güven verici bir yaklaşımla yapısal sorunlara kalıcı çözümler üretilen yeni bir dönem olmasını dilediklerini söyleyen Sivri, "İş dünyası olarak ekonomi ve reform ajandasının takipçisi olmayı ve önerilerimizle katkı sağlamayı sürdüreceğiz. Türkiye'nin üretim ve teknoloji odaklı, daha akıllı, kapsayıcı ve sürdürülebilir büyüme sağlaması için gerekli zeminin yaratılmasına yönelik adımların ivedilikle atılmasını bekliyoruz. Seçim sonuçlarının ülkemize hayırlı olmasını temenni ederiz" diye konuştu.

GÜÇLÜ EKONOMİ VURGUSU

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, 24 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve genel seçimlerin yüzde 90'a yaklaşan rekor katılım oranıyla adeta bir demokrasi şölenine dönüştüğünü savundu. Seçimin asıl kazananının Türk insanının demokrasiye duyduğu inanç olduğunu ifade eden Öztürk, şunları söyledi:

"Seçim sonuçlarının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyoruz. Bundan sonra hızla seçim atmosferini geriye bırakıp geleceğe doğru yürümeliyiz. En büyük dileğimiz seçmenin sandıkta verdiği mesajı doğru değerlendirip, siyasi çekişmeleri bir yana bırakarak ulusal mutabakat döneminin başlatılmasıdır. Küresel ekonomik dalgalanma ve bölgemizdeki sıcak gelişmeler dikkate alınarak, Türkiyemizin ana gündemi güçlü ekonomi olmalıdır. Sanayide, ihracatta, istihdamda, lojistikte doğru adımlar atıp yeni bir kalkınma hikayesi yazmalıyız. Uluslararası yatırımcıların ülkemize yönelik iştahını artıracak düzenlemeleri bir an evvel yapmalıyız. Eğitim başta olmak üzere stratejik alanlarda reformları en kısa zamanda hayata geçirmeliyiz. Güçlü başkanlık sisteminin de getireceği avantajla ülkemiz ekonomide ve dış politikada sağlam bir rotada 2023 hedeflerine süratle ilerlemeye devam edecek."



