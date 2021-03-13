İş dünyası Ekonomi Reform Paketi'nden memnun!

Ekonomi Reform Paketi dün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. İş dünyası söz konusu reform paketinden memnun oldu.

TİKAD

TİKAD (Türkiye İş Kadınları Derneği) Başkanı Nilüfer Bulut, dünyanın sıkıntılı bir dönem yaşadığını ancak Ekonomi Reform Paketi'nde olumlu gelişmelere yer verildiğini söyledi. Türkiye ekonomisinin ihracat, istihdam, yatırım ve üretim temelinde büyümesinin hedeflendiğini belirten Bulut, bu şekilde yerli ve milli ekonominin nitelikli bir şekilde büyüyebileceğini dile getirdi.

Dış şoklara karşı dirençli bir ekonomi modeli kapsamında makroekonomik istikrara önem verilmesi ve Ekonomi Reform Paketi'nin yapısal politikalar ile makroekonomik politikalar temelinde oluşturulması sayesinde büyük bir ekonomik sıçramanın meydana geleceğini aktaran Bulut, borç stoku içerisinde döviz cinsi borçların payının düşürülmesinin uygun bir karar olduğunu söyledi. Bulut, Türk Lirası ile borçlanılması ve Türk Lirası cinsi senetlerin kullanılması sayesinde piyasanın döviz dalgalanmaları karşısında rahatlayacağını kaydetti.

KOBİDER

KOBİDER Başkanı Nurettin Özgenç, tamirci, terzi, çay ocağı işletmecisi, tornacı, marangoz, tuhafiyeci, tesisatçı ve kuaför gibi 850 bine yakın esnafa yönelik gelir vergi muafiyeti getirilmesini çok iyi bir gelişme olarak nitelendirdi. Özgenç, söz konusu düzenlemeden dar gelirli esnafın memnun olacağını söyledi.

MÜSİAD

MÜSİAD (Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği) Başkanı Abdurrahman Kaan, piyasalarda 2020 senesinin üçüncü çeyreği itibarıyla görülen V tipi toparlanmanın Ekonomi Reform Paketi ile daha fazla sektöre yayılacağını belirtti. Kaan, dar gelirli esnafa yönelik gelir vergisi muafiyeti ile KOBİ'lerin iş hacminde önemli bir artış yaşanacağını kaydederek, cari açık ile mücadele, finansal sektör, enflasyon ile mücadele ve kamu maliyesi konusunda ekonomide direncin artış göstereceğini söyledi.

Ekonomi Reform Paketi ile çok sayıda parametrede iyileşme yaşanacağına dikkat çeken Kaan, 2021 senesinin ikinci çeyreğinden itibaren ekonomik aktivitede görülen toparlanma hızının da artacağını dile getirdi.

İTO

İTO (İstanbul Ticaret Odası) Başkanı Şekib Avdagiç, istihdam, ihracat, üretim ve yatırımın teşvik edilmesine yönelik reformların faiz artışı gibi hamlelerin çok daha ötesinde sonuçlar getireceğini söyledi. Vergi politikalarında sadeleştirmeye gidilmesinin çok kritik olduğunu aktaran Avdagiç, dar gelirli esnafa yönelik gelir vergisi muafiyeti ile ek istihdam sağlayan şirketlerin 100 bin TL kredi kullanabilmelerine yönelik kararların ezber bozduğunu söyledi.

TİM

TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) Başkanı İsmail Gülle, Ekonomi Reform Paketi'nin hedeflere ulaşma konusunda önemli bir fayda getireceğini söyledi. Gülle, "Made in Türkiye" ifadesinden dünya genelinde memnun olunduğunu belirterek, bunda Erdoğan'ın çabasının çok önemli olduğunu ifade etti. İhracatçılara yönelik desteklerin sürmesinden memnun olduklarını aktaran Gülle, 200 milyar dolar değerinde ihracat hedefine doğru ilerlendiğini ekledi.

TOBB

TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, dijital ve yeşil ekonomiye odaklanan, kurumsal yapıya güç kazandıran ve yapısal problemlere yoğunlaşan önlemlerin duyurulduğunu belirterek, Türkiye'ye bu önlemlerin hayırlı olmasını diledi.

Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2021, 14:33