İş dünyası “Başarısızlık Zirvesi”nde bir araya geldi

İstanbul Gençlik Platformu, iş dünyasının önde gelen isimlerini “Başarısızlık Zirvesi”nde bir araya getirdi. Türkiye’nin lider şirketlerinin yöneticileri gençlere yaşadıkları başarısızlık hikayelerini aktardı.

“Başarısızlık Zirvesi”ne İstanbul Gençlik Platformu Kurucusu Doğa Can Coşar, Doğuş Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Aclan Acar, Abdi İbrahim CEO’su Dr. Süha Taşpolatoğlu, TEV Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bahadır Erdem, Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, Birleşmiş Markalar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Öncel ve Gazeteci-Yazar Özlem Gürses konuşmacı olarak katıldı.

Caddebostan Kültür Merkezi’nde 239 farklı okuldan 6 bini aşkın kişinin katılımıyla gerçekleşen zirvede konuşmacılar, lise ve üniversite çağındaki gençlere kendi hayatlarındaki başarısızlıkları anlatarak gençleri daha cesur ve girişimci olmaya davet etti.

Doğuş Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Aclan Acar, bankacılık mesleğini nasıl seçtiğini ve üniversite eğitime başlamadan önce para kazanmak için girdiği pazarlama şirketindeki başarısızlık öyküsünü katılımcılarla paylaştı.

Birleşmiş Milletler’de Türkiye’yi temsil eden en genç isim olan Doğa Can Coşar, İstanbul Gençlik Platformu’nu İstanbul Erkek Lisesi’nde sınıf temsilcisi seçilemediği için kurduğu anlatarak konuşmasına başladı. Platformun 20 bini aşkın gencin hayatına dokunduğunu söyleyen Coşar, Oyuncak Kütüphaneleri, Küçük Eller Büyük Hayaller, Hayal Atölyeleri gibi projelerinden bahsettikten sonra zirveye katılanlara bir sürpriz yaptı. Zirveye katılım daha önceki yıllarda ücretsiz sağlanırken bu yıl ilk kez 10 liralık bir giriş ücreti alındığını belirten Doğa Can Coşar, Malatya’nın Darende ilçesindeki Ayvalı Köyü’ndeki İstanbul Gençlik Platformu temsilcisine görüntülü bağlandı ve toplanan paralarla köy çocukları için bir oyuncak kütüphanesi kurulacağını açıkladı.

Doktor olmakla ilgili hiçbir hayali yokken Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni seçen, ilk yılında pişmanlık duyup Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde mimarlık eğitimi almaya başlayan ve sonra mimar olmak istemediğini anlayıp tıp eğitimine geri dönen Abdi İbrahim CEO’su Dr. Süha Taşpolatoğlu, mezun olduğunda da doktor olmak istemediğine karar verdiğini anlattı. “Ne yapmak istemediğinizi bilmek, en az ne yapmak istediğinizi bilmek kadar önemli” diyen Taşpolatoğlu, “Doktor olarak çalışabilirdim ama hiçbir zaman ihtisas kazanamayacak, başarılı bir doktor olamayacaktım. İyi ki doktor olarak başarısız olmuşum. Bu sayede uzun yıllardır çok severek yer aldığım ilaç sektöründe çalışıyorum” dedi.

Sivil toplum ve akademik hayattaki çalışmalarıyla gençlerin hayranlığını kazanan TEV Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bahadır Erdem üniversitede eğitim alacağı alanı seçmeden önce otoritesinden çekindiği babasına karşı verdiği mücadeleyi anlatarak sözlerine başladı. Prof. Dr. Bahadır Erdem, İstanbul Hukuk Fakültesi’ni kazandıktan sonra yaşadıklarından çıkardığı dersleri gençlerle paylaştı. Doktora sınavını nasıl kaybettiğini ve kaybetmesinin kendisi için neden iyi olduğunu açıklayan Erdem, “Bazen olmaması gerekiyordur ve olmaz. Hiçbir başarısızlık için benim gibi kafanızı duvarlara vurmayın. Hayattaki en büyük başarısızlık kötü insan olmaktır” dedi.

Gazeteci-Yazar Özlem Gürses, zirvede Türkiye’nin en başarılı isimlerinin başarısızlık hikayelerini anlattığı “Bazen Olmaz” isimli kitabı için yaptığı röportaj videolarını izletirken hem kitap çalışması sırasında hem de gazetecilik yaparken dinlediği başarı ve başarısızlık hikayelerini anlattı.

"Ankara’dan iş görüşmesi için İstanbul’a davet edildiğinde yol parasını düşünen, devlet memuru bir ailenin çocuğuydum. Hayallerim vardı, bunları anlattığımda ‘Bırak bu saçmalıkları, gerçekçi ol’ diyenler vardı” diyen Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, gençlere “Kimsenin sizin hayallerinizle ilgili ne dediğine bakmayın” tavsiyesinde bulundu. Saran katılımcılarla hayallerinden vazgeçmenin eşiğine geldiği dönemde yaşadıklarını paylaştı.

Birleşmiş Markalar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Öncel, gençlere erken yaşta çalışmaya başlamalarını tavsiye etti. Farklı alanlarda da olsa çalışma hayatında edinilen tecrübelerin önemine dikkat çeken Öncel, gençlere yabancı dil öğrenmenin iş hayatına katkısından bahsetti.

