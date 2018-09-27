“İş birliğindeki hedef 100 milyon dolarlık ihracat”

TÜRKİYE’NİN yüzde 100 yerli sermayeli ev güzelleştirme merkezi Tekzen, Katar'ın en büyük perakendecisi Al Meera Holding ile stratejik iş birliği anlaşması imzaladı. Anlaşma kapsamında ilk yıl 100 milyon dolara varan bir ticaret hacmi oluşması hedefleniyor.

Tekzen, Katar’ın en büyük perakendecisi olan Al Meera Holding ile stratejik iş ortaklığı yaptı. Tekfen Tower'da gerçekleşen iş ortaklığı toplantısına, Tekzen Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Murat Gigin, Tekzen Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Onur Mertoğlu, Tekzen Pazarlama Müdürü Mehmet Cem Kızılkaya, Tekzen Finans ve Raporlama Müdürü Ayça Yıldız, Al Meera Holding İcra Kurulu Başkan Vekili Salah Al-Hammadi ve Al Meera Holding Ticari Direktörü Alouani Adil katıldı.

“TİCARETİN KAPSAMI ARTARAK DEVAM EDECEK”

Tekzen Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Murat Gigin, Al Meera Holding’in Katar gıda pazarının yüzde 30’unu kontrol eden, yaklaşık yüzde 74’ü halka açık, 1 milyar doların üzerinde cirosu olan bir firma olduğunu söyledi. Gigin, “Al Meera, gıda üzerine çalışan bir şirket. Katar’da 52, Umman’da 4 mağazası var. Gıda dışı kısmını da geliştirmek istiyor. Katarlı Al Meera gıda dışı ürün kategorilerinin tedariğini Türkiye’den yapacak. Bugün imzaladığımız anlaşma çerçevesinde önümüzdeki bir yıllık süre içinde Katar'a ürün tedarik edeceğiz. Bu ticaretin kapsamının artarak devam edeceğini düşünüyoruz” dedi.

“5 BİN FARKLI ÜRÜN TEMİN ETTİK”

Tekzen Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Murat Gigin, şunları söyledi:

“Tekzen olarak, Al Meera’ya gıda dışı kategoride bine yakın yerli tedarikçiden, 5 bin farklı ürün temin ettik. Kalite ve fiyat uygunluğuna göre ticaret hacmimiz de şekillenecek. Al Meera sürekli yatırım yapan bir firma. Katar içinde yıldan yıla hızlı bir büyüme gerçekleştiriyor. Bu büyümede Tekzen’in dinamiğinden istifade edeceğini öngörüyoruz. Bugünkü protokol bu kapsamda imzalandı” dedi.

“TÜRKİYE’NİN 81 İLİNDE OLMA HEDEFİMİZ VAR”

Tekzen’in 23’üncü yaşını kutladıklarını ifade eden Gigin, Türkiye’nin 81 ilinde mağazalarının olmasını hedeflediklerini vurgulayarak, “Bunun için de çalışıyoruz. Şu anda Türkiye'de 59 şehirde 138 mağazamız bulunuyor. Bağlı bulunduğumuz Tekfen’in de yurt dışında çalışmaları var, bunlardan biri de Katar. Katar ile 13 senedir çalışıyoruz. Bugüne kadar 3,5 milyar dolarlık iş bitirdik. Elimizde 3 milyar dolarlık ilave iş var” diye konuştu.

“TÜRK EKONOMİSİNİN KUVVETİNE İNANIYORUZ”

Hem Katar’da hem de Katar dışındaki pazarlarda büyüme hedeflerinin bulunduğunu dile getiren Al Meera Holding İcra Kurulu Başkan Vekili Salah Al-Hammadi, “Türkiye ile ticareti artırmamız ve iş birliğinin gelişmesi çok önemli. Çok yüksek kalitedeki Türk ürünlerini rekabetçi bir fiyatla biz Katar’a getiriyoruz. Türk iş adamları çok dinamik ve kolay anlaşabiliyoruz. Durum ne olursa olsun Türk ekonomisi çok sağlam ve biz Türk ekonomisinin kuvvetine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

“ÖNÜMÜZDEKİ YIL İÇİNDE 100 MİLYON DOLARLIK ALIM SÖZ KONUSU OLACAK”

Umman’da da mağazalarının olduğunu ifade eden Al-Hammadi, “Umman, ciromuzun yüzde 5’ini oluşturuyor. Önümüzdeki yıllarda Umman’daki varlığımızı ikiye katlamayı hedefliyoruz. Tekzen gibi itibarlı ve güvenilir bir partnerle iş birliği yapıyoruz. Gıda dışı perakende işimizin yüzde 5’ini oluşturuyor. Bunu yüzde 15’e yükseltmek istiyoruz. Yani gıda dışı perakendede yüzde 10’luk bir büyüme hedefliyoruz. Önümüzdeki yıl için yaklaşık 100 milyon dolarlık bir alım söz konusu olacak. Yavaş yavaş ve küçük miktarlarla başlayıp pazarın tepkisine göre aşama aşama ilerleyeceğiz” diye konuştu.

“TÜRK MARKALARININ SATIŞ ORANI YÜZDE 80 ARTIŞ GÖSTERDİ”

Al-Hammadi, son 18 ayda Türkiye’den yapılan ithalatın giderek arttığını söyledi. Al-Hammadi, “Katar halkı Türk ürünlerinden çok memnun. Ambargo sonrası Türk markalarının marketlerdeki satış oranı yüzde 80 oranında artış gösterdi. Katar halkının Türk ürünlerinin lezzeti ve kalitesine teveccühü var. Türkiye ve Tekzen gelecekte de bizim için güçlü bir stratejik ortak olacak” dedi.

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