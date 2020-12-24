İş Bankası Şikayet Hattı Numarası 2021 Yılında 3 Farklı Şikayet İletişim Yolu

Günümüz şartlarında bankalar birçok kanal aracılığı ile banka müşterilerine hizmet sunmakta. Bankaların sunduğu hizmetten memnun kalmayan kişilerin sayısı, memnun kalan kişiler gibi oldukça fazla. Banka sektöründe karşılaştığınız, her türlü soruna ilişkin bankaların mevut şikayet hatlarına rahatlıkla iletebilirsiniz. Eğer İş Bankası Şikayet Hattı numarasını arıyorsanız eğer haberimizden ulaşabilirsiniz. Şikayet, öneri,memnuniyet ve taleplerinizi en kolay şekilde, banka şikayet hatlarını arayarak probleminizi iletebilirsiniz. İş Bankası, Türkiye’nin en eski bankalarından biri olma özelliğine sahip ve müşteri sayısı oldukça fazladır. Müşteri memnuniyetine oldukça önem veren bir bankadır, müşteri memnuniyetini temel alan ve bu ilkeyle hareket eden banka, şikayetlere ise oldukça önem vermektedir. Şikayetlerinize en kısa süre içinde çözüm bulunacak ve yaşadığınız mağduriyet durumunu düzeltilecektir. İş Bankası Şikayet hattı sayesinde, sizler de mevcut olan şikayetlerinizi, önerilerinizi ve taleplerinizi en kolay şekilde iletebilirsiniz.

İŞ BANKASI ŞİKAYET HATTI NUMARASI

0212 316 0404 / 0850 724 0724 numaralarından kolayca şikayet, öneri, talep ve isteklerinizi iletebilirsiniz. İş Bankası müşterilerine kaliteli bir hizmet vermek için her türlü şikayet ve önerileri değerlendirmeye alıyor. İş Bankası’na ilettiğiniz şikayet, öneri ve talepler büyük bir detayla incelenir. Yapmış olduğunuz şikayet, talep, istek ve önerileri dikkate alan İş Bankası, yaptıkları çözümlemeler sonucu, daha titiz bir davranış sergileyecektir. İş Bankası müşterileri sorunlarını, şikayetlerini, aşağıdaki yollarla iletebilirler;

İletişim formu doldurabilirsiniz, her türlü sorunlarınızı bu form ile dile getirebilirsiniz. (https://www.isbank.com.tr/TR/bize-ulasin/Sayfalar/iletisim-formu.aspx). Şikayetlerinizi posta yolu ile, müşteri ilişkileri adresine (İstanbul) iletebilirsiniz. 0 212 316 04 04 (yurt dışından ise +90 212 316 04 04) hattına faks çekerek mevut şikayetlerinizi iletebilirsiniz.

İş Bankası Şikayet Hattı’na şikayet ve önerilerinizi, belirtilen kanallar yolu ile iletebilirsiniz.

https://www.isbank.com.tr/TR/bize-ulasin/Sayfalar/iletisim-formu.aspx uzantısına giderek öncelikle nasıl bir bildirim yapmak istiyorsanız (Soru/İstek, Öneri/Görüş, Sorun/İtiraz) gibi yapmak istediğiniz bildirimi seçerek, formunuzu tamamlayabilirsiniz.

Şikayet destek hatları sayesinde bankalar, ortaya çıkabilecek ekonomik sıkıntıların ve çeşitli problemlerin önüne geçebiliyor. Bankaya iletmiş olduğunuz şikayetleri kısa sürede çözüm bularak, müşterilerini kaybetmek istemeyen bankalara, destek hatları bu konuda bir ışık oldu. Haberimizde sizler için, İş Bankası şikayet hattı ile ilgili en çok merak edilen bilgileri araştırdık. Şikayetinizi en kısa süre içinde bankaya iletebilirsiniz. İletide bulunmuş olduğunuz şikayet,öneri, istek ve taleplerinize en kısa sürede çözüm bulunacak ve sizlere telefon veya e-mail aracılığı ile bilgi verilecektir.