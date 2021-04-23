İş Bankası Ramazan Ayı Boyunca Yüksek Meblağlı 3 Ay Ödemesiz Kredi Fırsatı Sunuyor

Salgın ve enflasyon derken vatandaşlarımızın alım gücü de etkilendi. Vatandaşlar daha fazla ihtiyaç kredisine ve bankalar başvurur oldu. Ramazan Ayı boyunca da bankaların yaptığı kampanyalar devam ediyor.

3 AY ÖDEMESİZ DÖNEM FIRSATI

İş Bankası Ramazan Ayı boyunca devam edeceği kampanyasında vatandaşlarımıza ödemelerin destek çıkıyor. Banka ödeme dönemini vatandaşların tercihine göre 3 aya kadar erteliyor. Bu sayede vatandaşlar kendilerini hemen bir borcun içinde bulmuyorlar. İhtiyaçlarını giderdikten sonra borçlarını 3 ay sonra rahat rahat ödemeye başlıyorlar.

ESNEK ÖDEME PLANLARI

Banka geri ödemelerde vatandaşları hiç yormuyor. Vatandaşların bütçelerini yormayacak kişiye özel ödeme planları oluşturuluyor.

Vatandaşlar kendilerine özel belirlenen faiz oranlarıyla eşit taksitler de ödeme yapabiliyorlar. Ya da özel esnek ödeme planları sunuluyor vatandaşlarımıza. Balon ödemeli, azalan ya da artan taksitli ödeme planlarının dışında vatandaşların tamamen kendi belirleyeceği serbest ödeme seçenekleri de var.

ŞUBEYE GİTMEK ZORUNLU DEĞİL

Vatandaşlar kredi başvuruları için şubeye gitmek zorunda da değiller. 50 bin liraya kadar olan ihtiyaç kredisi taleplerinde banka anında kredi fırsatı sunuyor. Böylece vatandaşlar telefon şubesinden, internet ya da mobil şubesinden hatta ATM’lerden bile anında kredi alabiliyorlar. Bekleme ya da onay süresi olmadan verilen bu kredi ile vatandaşlarımız 7/24 acil ihtiyaçlarına çözüm bulabilirler.

36 AY VADE İMKANI DÜŞÜK FAİZ ORANLARI

İş bankası ihtiyaç kredisi kapsamında vatandaşlarımıza 36 ay vade imkânı tanıyor. Bunun yanı sıra banka sigortalı ihtiyaç kredisi fırsatın müşterilerine aylık %1,65 oranında faiz veriyor.

100 bin lira ihtiyaç kredilerinde vatandaşların aylık ödemeleri 3 bin 910 lira toplam geri ödemeleri de 36 ay vade sonunda 140 bin lira olmakta. 50 bin lira kredi alımlarında ise vatandaşların aylık ödemeleri 1955 liraya düşüyor. 36 ay vade sonu geri ödemeleri de 70 bin 392 liraya inmekte.

BANKA MÜŞTERİSİ OLMAYANLAR BİLE BU KAMPANYADAN YARARLANABİLİR!

İş bankası tarafından sunulan bu fırsat kredisinden yararlanmak içinse banka müşterisi olmaya gerek yok. Banka her kesimden vatandaşa kredi fırsatı sunuyor.

Banka müşterisi olan vatandaşlar İş Bankasının internet şubesinden ya da mobil şubeden kredilerine başvurabilirler. Krediler sekmesinden “Kredim Hazır” menüsünün seçilmesi ve işlemlere devam edilmesi yeterli.

Bankamatiklerden başvuru yapacak vatandaşlarımız kartlı işlemler de Diğer İşlemler dedikten Başvurular ve Anında kredi seçeneğinden yararlanabilir. Kartsız işlemlerde ise Başvurular ve İhtiyaç Kredisi adımları takip edilmeli.

Aynı zamanda banka müşterileri 0 850 724 0 724 numaralı İş Bankası telefon şubesinden ya da SMS ile kredilerini alabilirler. SMS ile kredi alırken NAKİT, TC KİMLİK NO, KREDİ TUTARI, AYLIK GELİR yazılmalı ve 4402 numarasına mesajla gönderilmelidir.

İş bankası müşterisi olmayan vatandaşlar da SMS yöntemiyle ya da ATM’lerden kartsız işlemler menüsünden kredilerini anında alabilirler.

Vatandaşlarımızdan başvurularında nüfus cüzdanı, gelir belgesi ve ikametgâh istenir.