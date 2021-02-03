İş Bankası'nın Yeni Konut Kredisi! Güncel Şubat Ayı Kampanyaları

Ülkemizde özel bankalardan belki de en köklüsü ve güvenilir olanı şüphesiz ki İş Bankası. İş bankası tarafından sunulan kredi paketleri ve kampanyalar da vatandaşlarımız tarafından yakından takip edilmekte. Şubat 2021 döneminde de birçok diğer banka gibi İş Bankası da özel konut kredileri hazırladı. Müşterilerine ve vatandaşlara sunduğu özel kampanyaları da bizler sizler için haberimizde derledik.

Konut kredisi oranlarında adeta faiz yarışı sürüyor! Bankalar müşteri çekmek adına ardı ardına kampanyalar düzenliyor ve faiz oranlarını düşürüyor. Bunlardan biri de İş Bankası oldu. Kredi başvurularında sık sık tercih edilen İş Bankası’nın sunduğu kredi fırsatları da yakından takip ediliyor. Bizde sizler için ödeme tablosu ile birlikte fırsatları yazdık.

İŞ BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

İş Bankası yeni yıla girişiyle birlikte sunduğu tüm fırsatları şubat ayında da devam ettiriyor. Banka standart konut kredisinin dışında düşük konutlu kredi desteği de veriyor. Konut kredisi oranlarını da %1,40 bandından sunmakta. Vade oranları da yine oldukça uzun.

FARKLI KREDİ PAKETLERİ

Banka yine standart konut kredisi dışında her şey dahil konut kredileri de sunarak vatandaşlarımızın maliyetlerini azaltan seçenekler de veriyor.

ÖDEME SEÇENEKLERİ

İş Bankası’nın güvenirliğinin yanı sıra belki de en çok tercih edilme sebeplerinden biri de sunduğu esnek ödemeler. Banka ara dönemli, artan ya da azalan gibi çeşit çeşit ödeme seçeneği sunuyor. Vatandaşlar şubelerde kendilerine en uygun ödemeyi belirleyebiliyorlar.

KREDİ ÖZELLİKLERİ

Banka vadeye göre faiz oranında değişiklik yapmamakta. Sunduğu vade oranı ise 120 aya kadar. Ekspertiz değerinin %80’ine kadar yine konut kredisi desteği sunuluyor.

125.000 TL İÇİN ÖDEME PLANI

Vatandaşlarımız bankandan 125 bin Türk lirasının %1,40 faiz oranı ile alıp 120 ay vade oranı yaptıklarında aylık taksitleri 2 bin 156 Türk lirası olmakta. Toplam geri ödenen tutar da 258 bin 798 Türk lirası.

Vatandaşlarımızdan ise 625 Türk lirası tahsis hizmeti için, 1 bin 350 Türk lirası ekspertiz, 80 Türk lirası DASK, 269 Türk lirası konut sigortası ve son olarak da 4450 Türk lirası da hayat sigortası için kesilmekte. Yani vatandaşlarımız 3 bin 21 Türk lirası masraf ediyor toplamda.