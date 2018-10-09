İş Bankası'ndan "Altın Gençler"e “InterRail Global Pass”

Elif Varan / İstanbul, 9 Ekim () - Türkiye İş Bankası, “Altın Gençler” uygulaması kapsamında üniversite sınavlarında üstün başarı gösteren gençleri ödüllendirmeye devam ediyor.

Banka, bu yıl başarılı öğrencilere, 5 bin lira para ödülünün yanı sıra Avrupa’da trenle seyahat olanağı sağlayan “InterRail Global Pass” bileti hediye ediyor.

1971 yılından bu yana sürdürülen “Altın Gençler” kapsamında şimdiye kadar 3 binden fazla öğrenci ödüle layık görüldü.

Altın Gençler uygulaması, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) SAY, EA, SÖZ, DİL 2018 YKS ham puan türlerinden en az birinde ilk 30’a giren öğrencileri kapsıyor.

Bu öğrencilerin, sınav sonuç belgesi ve nüfus cüzdanının bir kopyası ile birlikte mezun olunan okul, adres, telefon numarası, e-posta adresi bilgileriyle Türkiye İş Bankası Genel Müdürlüğü Kurumsal İletişim Bölümü’ne başvurmaları yeterli.