İş Bankası Hesap Kapatma Nasıl Yapılır? Dilekçe Örneği Paylaşıldı

Cumhuriyet döneminden günümüze kadar bankacılık hizmetini sürdüren İş Bankası, Türkiye’nin ilk özel bankası olma özelliğini taşımaktadır. Türkiye’de binin üzerinde şubeye sahip olan İş Bankası günümüzde hala faaliyetini sürdürmektedir. İş Bankası’nın sunduğu avantajlardan yararlanmak isteyen vatandaşlar olduğu gibi, İş Bankası’ndaki hesabını kapatmak isteyen müşteriler de vardır. Bu müşteriler için, hesap kapatma işlemlerini hangi kanallar üzerinden gerçekleştirebileceklerini, hangi adımları izlemeleri gerektiğini ve hesap kapatma taleplerinin onaylanması için gerekli koşulların neler olduğunu ele aldık.

İş Bankası Hesabımı Nasıl Kapatabilirim?

İş Bankası hesabınızı kapatmak istediğinizde müşteri hizmetleri, banka şubesi ve internet bankacılığı olmak üzere kullanabileceğiniz 3 farklı kanal bulunmaktadır. Gerekli doğrulamaları gerçekleştirerek ve yapmak istediğiniz işlemi gerekli kanallara iletirseniz İş Bankası hesabınızı kolayca kapatabilirsiniz. Ancak dikkat etmeniz gereken iki faktör vardır. İş Bankası hesabınızın kapatılması için hesabınızın borçsuz olması ve hesabınızda hiç bakiye bulunmaması gerekmektedir.

İş Bankası Şubeden Hesap Kapatma

En hızlı şekilde İş Bankası hesabınızı kapatmak istiyorsanız size en yakın İş Bankası şubelerinden birine gitmeniz gerekmektedir. Şubelerdeki müşteri temsilcilerine talebinizi ilettiğinizde bir dilekçe doldurmanız veya dilekçe yazmanız istenecektir. Dilekçenizi teslim ettiğinizde hesabınız kontrol edilecek ve kapatma işleminiz kısa bir süre içerisinde gerçekleştirilecektir.

İş Bankası Hesap Kapatmak için Dilekçe Örneği

Türkiye İş Bankası A.Ş. ………… Şubesi Müdürlüğüne

………. Bankası ……. şubesinde açtırmış olduğum ……….. numaralı banka hesabımın kapatılmasını talep ediyorum. Gereken işlemlerin yapılmasını arz ederim.

Adres …. / ….. / …….

Ad- Soyad

İmza

İş Bankası Müşteri Hizmetleri Hesap Kapatma

İş Bankası, 0850 724 07 24 numaralı müşteri hizmetleri çağrı merkezi üzerinden pek çok işlemi gerçekleştirebileceğiniz gibi hesap kapatma işleminizi de gerçekleştirebilirsiniz. Müşteri temsilcisine bağlandığınızda hesap kapatma talebinizi yetkili kişiye iletmelisiniz. Daha sonra, kimliğinizi doğrulamak için sorulan sorulara doğru yanıt vermeniz gerekmektedir. Doğrulama aşamasını geçtiğinizde hesap kapatma talebiniz İş Bankası tarafından işleme alınacaktır.

İş Bankası İnternet Bankacılığı Hesap Kapatma

İş Bankası, resmi internet sitesi üzerinden İnternet Bankacılığı hizmeti vermektedir. Kullanıcı adı ve şifrenizle birlikte İş Bankası İnternet Bankacılığı sistemine giriş yaparak hesap kapatma işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Sisteme giriş yaptığınızda karşınıza “Hesaplarım” sekmesi çıkacaktır. Bu sekmeye tıkladığınızda yapmak istediğiniz işlemi seçmeniz istenecektir. Hesap kapatma talebinizi ilettikten sonra kimliğinizi ve bilgilerinizi doğrulamanız gerekecektir. Doğrulamaların sağlanması durumunda hesap kapatma talebiniz gerçekleştirilecektir.

İş Bankası Hesap Kapatma Şartları

İş Bankası hesap kapatma talebinizin onaylanması için bazı şartları karşılıyor olmanız gerekmektedir. Öncelikle hesabınızda herhangi bir borç bulunmaması gerekiyor. Borcunuz varsa, talebiniz reddedilecektir. Borcunuzu kapattıktan sonra tekrar hesap kapatma talebinde bulunmanız gerekmektedir. Bununla birlikte, hesap kapatma talebinde bulunduğunuzda hesabınızda bakiye bulunmaması gerekir. Hesabınızda bakiye bulunması durumunda bu parayı başka bir hesaba havale veya EFT yoluyla iletebilir veya nakit olarak çekebilirsiniz. Hesap kapatma işleminiz kartınıza ait bakiye ve borcun bulunmaması durumunda olumlu sonuçlanacaktır.

Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2020, 21:09