İş Bankası Faizsiz Sıfır ve İkinci El Taşıt Kredisi! Son Gün Bugün! Bu Fırsatı Kaçırmayın

Taşıt kredisi faiz oranlarının son günlerde çok yükselmesi nedeniyle vatandaşlar sıfır faizle kredi veren bankaları araştırmaya başladı. Bazı otomobil markaları belli başlı model alımlarında sıfır faizli kredi vereceklerini duyururken Türkiye’nin önde gelen bankaları da vatandaşlar için sıfır faizli taşıt kredileri hazırladı.

Ülkemizin en köklü bankalarından biri olan İş Bankası, resmi internet sitesinden yaptığı duyuru ile sıfır ve ikinci el araç sahibi olmak isteyen vatandaşlara özel 2 taşıt kredisi kampanyası oluşturduklarını duyurdu. Yapılan açıklamada vatandaşların hangi koşullarda bu kampanyalardan yararlanabileceği, ne kadar kredi çekebileceği, kredinin özellikleri ve örnek ödeme tablosu yer aldı. İki kredi kampanyasının da 31 Mart 2021 tarihinde sona ereceğini belirten İş Bankası, vatandaşlara ellerini çabuk tutmaları için hatırlatmada bulundu. Sıfır faizli taşıt kredisi kampanyası ile ilgili banka tarafından verilen bilgilere ve merak edilen tüm detaylara haberimizde yer verdik.

İKİNCİ EL ARAÇLAR İÇİN SIFIR FAİZ KAMPANYASI

İkinci el araç almak isteyen vatandaşlar için İş Bankası harika bir kampanya hazırladı. Intercity bayilerinden ikinci el araç alacak olan vatandaşlara yüzde 0’dan başlayan faiz oranları sunulacağı açıklandı. Kampanyanın bitiş tarihinin 31 Mart 2021 olduğu hatırlatılırken, kampanya ile ilgili detaylı bilgi resmi internet sitesinde paylaşıldı. Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşların kendilerine en yakın İş Bankası şubesine giderek başvuru yapabileceği belirtildi.

KREDİ ÖZELLİKLERİ

Audi, Mercedes, BMW, Volkswagen marka 2. el araçlar en fazla 10 yaşındaysa, diğer marka araçlar da en fazla 5 yaşındaysa kredilendirilmektedir.

2.el araçlar için taşıt kredisi kullanacak bireysel müşteriler, kredi tutarının noter satış bedelini aşmaması koşuluyla, satın alınmak istenen aracın kasko değeri 120.000 lira ve altındaysa 60 aya kadar taksitlendirme seçeneğini kullanabilir. Kasko değeri 120.000,01 lira ile 300.000 lira arasında olan araçlar için 48 aya kadar, 300.000,01 lira ile 750.000 lira arasında olan araçlar için 36 aya kadar ve 750.000 liranın üzerinde olan araçlar için 24 aya kadar vade seçeneği sunulmaktadır.

ÖRNEK ÖDEME TABLOSU

İş Bankası tarafından açıklanan örnek ödeme tablosuna göre, vatandaşların kredileri için seçtiği vade süresi arttıkça faiz işlemeye başlayacak. Bu bağlamda, 12 ay vade ile 30 bin liralık taşıt kredisi alan bir vatandaşa yüzde sıfır faiz uygulanacak ve aylık taksit tutarı 2.500 lira olacak. Söz konusu kredinin geri ödenecek toplam tutarı da 30 bin lira olacak. Ancak kredinin tutarı arttıkça faiz oranında da belli bir artış söz onuşu olacak. Örneğin 100 bin liralık taşıt kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar 12 ay vade seçse bile yüzde 0,99 faiz uygulanacak ve aylık 8 bin 990 lira taksit ödemesi gerekecek. Böylece 100 bin lira olarak çektiği krediyi 107 bin 889 lira olarak geri ödemiş olacak.

24 ay vade ile 150 bin lira taşıt kredisi almak isteyen vatandaşlara ise yüzde 1,28 faiz uygulanacak ve bu kredi için ödenmesi gereken taksit tutarı 7 bin 527 lira olacak. Kişinin 36 ay vade ile 200 bin liralık taşıt kredisi çekmesi durumunda uygulanacak faiz oranı ise yüzde 1,36 olacak ve aylık taksit tutarı 7.399 lira olacak.

İş Bankası’nın resmi internet sitesinde yer alan örnek ödeme tablosundaki yıllık toplam maliyet oranı hesaplamasına tüm vergiler dahil edilmiştir ancak sigorta masrafları eklenmemiştir. Toplam ücret kısmında yer alan tutar, kredi tutarının yüzde 0,5’i oranında alınacak tahsis ücreti ve 24,82 liralık rehin tesis ücreti bedellerini içermektedir. Tahsis ücreti, yıllık maliyet oranı ve taksit tutarı, kredi tutarına ve vadeye göre değişiklik göstermektedir. Tahsis ücretine BSMV dahil edilmiştir. Örnek ödeme tablosunda yer alan tutar ve vade sürelerinden farklı taşıt kredisi talepleriniz olursa ödeme tablosunu öğrenmek için İş Bankası şubelerine gidebilirsiniz.

SIFIR ARAÇ İÇİN FAİZSİZ KREDİ FIRSATI

İş Bankası, ikinci el araçlar için sunulan faizsiz kredinin yanı sıra sıfır araçlar için de faizsiz kredi kampanyası hazırladıklarını duyurdu. Söz konusu kredi kampanyasının da 31 Mart 2021’de sona ereceği belirtildi. İş Bankası’nın resmi internet sitesinde kampanya ile ilgili detaylı bilgilere yer verildi. Belirli marka ve model araçlar için kredi kullanacak müşterilere özel hazırlanan faizsiz masrafsız kredinin detaylarını sizler için araştırdık.

Sıfır araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar için oluşturulan sıfır faizli kredi kampanyasının iki model araç için geçerli olacağı açıklandı. Vatandaşların Suzuki marka Swift veya Vitara model araç alımlarında yüzde 0’dan başlayan faiz oranları ile taşıt kredisi çekebilecekleri belirtildi.

Söz konusu kampanyanın 31 Mart’a kadar yalnızca Suzuki yetkili bayilerinden satın alınacak Suzuki marka Swift veya Vitara (GL+4X2 Tek renk ve Çift Renk Hariç Tüm Versiyonlar) model araçlarda geçerli olacağı vurgulandı. Kredi başvurusu yapmak isteyen vatandaşların kendilerine en yakın İş Bankası şubelerine gidebilecekleri söylendi.

NE KADAR KREDİ KULLANABİLİRİM?

Suzuki kredi kampanyasından yararlanmak isteyen vatandaşlar, satın alacakları aracın asıl fatura değerinin 120.000 lira ve altında olması halinde kredisini 60 aya kadar taksitlendirebilir. Satın alacağı aracın fatura değeri 120.000,01 lira ile 300.000 lira arasında olan vatandaşlara 48 aya kadar, 300.000,01 lira ile 750.000 lira arasında olan vatandaşlara 36 aya kadar ve 750.000 lira ve üzerinde olan vatandaşlara 24 aya kadar vade seçenekleri sunulmaktadır.

ÖRNEK ÖDEME TABLOSU

İş Bankası, kampanyadan yararlanan müşterilerin 12 ay vade ile kredi çekmesi durumunda sıfır faiz uygulanacağını açıkladı. Swift model araç alacak olan vatandaşların 80 bin liralık kredi çekip 12 aya vadelendirmesi durumunda uygulanacak faiz oranı 0 olacak ve böylece aylık 6.666 lira taksit ödenecek. 80 bin lira olarak çekilen kredinin geri ödenecek toplam tutarı da 80 bin lira olacak. Vitara model araç almak isteyen ve 100 bin liralık krediyi 12 ay vade ile kullanacak olan müşterilerin aylık taksit tutarı ise 8.333 lira olarak belirlendi. Söz konusu şartlarla 100 bin liralık krediyi kullanan müşterilerin geri ödeyeceği toplam tutar da 100 bin lira olacak. Ancak vatandaşların 24 ay vade ile araç sahibi olmak istemesi durumunda faiz oranı yükselecek. Örneğin 120 bin liralık taşıt kredisini 24 ay vade ile ödemek isteyen vatandaşa yüzde 0,83 faiz uygulanacak ve 120 bin liralık kredi 135 bin 507 lira olarak geri ödenecek. Yani vade süresi uzadıkça faiz oranı da değişecek.

Yukarıda bulunan tablodatahsis ücretine BSMV dahil edilmiştir. Tüm vergilerin dahil edildiği yıllık toplam maliyet oranı sigorta masraflarını içermemektedir. Toplam ücret bölümünde yazan tutar, kredi miktarının 0,5'i oranında hesaplanan tahsis ücretini ve 24,82 TL rehin tesis ücreti bedellerini içermektedir. Vatandaşın kullanacağı kredinin tutarına ve seçilen vade süresine göre, tahsis ücreti, yıllık maliyet oranı ve taksit tutarı değişecektir.

Örnek tabloda yer alan tutarlardan ve vade sürelerinden farklı kredi çekmek isteyen vatandaşların banka şubelerine giderek hesaplama yaptırması gerekmektedir.