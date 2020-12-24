İş Bankası Çalışma Saatleri ve Günleri 2021

Zaman zaman bazı işlemler için banka şubelerine gitmemiz gerekebilir. Bu durumdan dolayı günlük işlerimiz dahilinde banka açılış ve kapanış saatlerini merak edebiliriz. Eğer ziyaret etmeniz gereken banka şubesi İş Bankası ise, banka çalışma saatleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, sorusuyla açılış kapanış saati ve öğle arası saati vatandaşlar tarafından öğrenilmek isteniyor. Verilen saatler dışında erken veya geç gitmeniz durumunda ise işlemlerinizin yapılmayacağını belirtmek istiyoruz.

Pandemi sürecinde alınmış olan korona virüs tedbirleri kapsamında kamuda ve özel sektörde esnek çalışma saatleri uygulamasına gidildi. Aynı saatlerde sokaklarda oluşan kalabalığı azaltmak maksadı ile yapılan uygulama sebebi ile İş Bankası, çalışma saatlerinde de değişikliğe gittiğini duyurdu. Dünya çapında ve ülke genelinde de oldukça etkili olan korona virüs sürecinde özel ve kamu iş yerlerinde çalışma saatlerine kadar kurumları bir çok değişiklik yapmaya itti. Bankalar da bu kurumların içinde olup ister kamu bankası olsun ister özel banka olsun korona virüs tedbirleri kapsamında çok sayıda banka bir dizi önlem ve tutum izledi. İş bankası şube çalışma saatleri, hafta sonu hizmet veriyor mu? Bütün bu soruların cevabı sizler için haberimizde. İşte o haber ve detayları...

2020 yılının Mart ayında Türk bankacılık sektörü, korona virüs salgınının hem ekonomik hem de sosyal etkilerini minimal seviyeye çekmek için bankalar bir dizi tedbir almaya başladı. Bu tedbirler kapsamında belirlenen çalışma saatleri aşağıda ki gibidir.

İş Bankası Çalışma Saatleri 2021

İş Bankası sabah saat 09.00 ile 12.30 arasında hizmet verip, 12.30 ile 13.30 arasında öğle arası olup saat 13.30 ille 16.00 arasında hizmet vermeye devam etmektedir.İş Bankası'nın ülke genelinde bütün şubelerinde saat 12.30 ile 13.30 saatleri arasında çalışanlar için öğle arası verilmektedir. Öğle arası 1 saat olup 13.30'da bitmektedir.

İş Bankası ülke genelinde bütün şubeleri olmak üzere akşam saat 16.00'a kadar hizmet vermektedir. Saat 16.00 itibari ile banka personeli paydos vermektedir.

İş Bankası Hafta Sonu Hizmet veriyor mu?

İş Bankası'nın Türkiye genelindeki bütün şubeleri hafta sonu günleri olan Cumartesi ve Pazar günleri hizmet vermemektedir.

İş Bankası Resmi Ve Dini Bayramlarda Hizmet Veriyor mu?

İş Bankası'nın bütün şubeleri resmi bayramlarda ve dini bayramlarda hizmet vermemektedir.