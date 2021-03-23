İş Bankası 90 Gün Ödemesiz 50 Bin TL Kredi Kampanyasında Değişikliğe Gitti

İş Bankası'ndan müşterilerine özel yeni bir kredi kampanyası daha geldi! Sadece tek bir tıkla sizde yüksek meblağlarda finansman desteği alabilirsiniz! Ne başvuru ne bekleme süreci gerekiyor. İşte ayrıntılar haberimizde…

Salgın döneminde vatandaşlarımız nakde olan ihtiyaçları da arttı. Bankaların faizleri yükseldiği içinde vatandaşlar gözlerini düzenlenen özel kampanyalara çevirdi. Bir kampanya da köklü bankalarımızdan biri olan İş Bankası'ndan geldi. Banka başvuran müşterilerine anında kredi desteği sunuyor. Nerede saat kaçta olursa olsun İş Bankasından anında kredi alabiliyor vatandaşlarımız. Böylece acil ihtiyaçlarınız ya da nakit sıkıntınız için dert etmenize gerek kalmıyor. Banka aynı zamanda Vatandaşlarımıza birçok özel fırsat da sunuyor!

İŞ BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİ

Salgının başlangıcında kamu bankalarıyla birlikte düşük faizli kredi dönemi başlamıştı. Bu dönemden sonra da Merkez Bankası faiz politikası uygulamış ve faizler hızlı bir şekilde yükselmişti. Yüksek faizlerin olduğunu bu dönemde vatandaşlar da kendilerine uygun faiz oranını bulmakta oldukça zorlanıyor. Fakat İş Bankası vatandaşlarımıza sadece anında kredi sunmuyor. Aynı zamanda özel faiz oranları da sunuyor. Vatandaşlarımızın kredi notu, müşteri profillerine göre özel faiz oranı veriliyor. Böylece kredi notu yüksek olan vatandaşlarımız avantajlı konuma geçiyor.

ANINDA KREDİ FIRSATI

İş banka tarafından anında kredi ile vatandaşlarımız nakde ihtiyaç duydukları her an paralarını ceplerinde görebilirler.

ANINDA KREDİ ÖZELLİKLERİ

Banka vatandaşlarımıza anında kredi fırsatı ile 50 bin liraya kadar finansman desteği sağlıyor.

Kişiye özel faiz oranları sunuluyor

Birçok vatandaşımız kış ve salgın döneminde bir kredi taksitinin altına girmek istemiyor. Bu nedenle banka vatandaşlarımıza öteleme seçeneği de veriyor.

3 aya kadar öteleme seçeneği

90 gün ödemesiz dönem

ANINDA KREDİ NASIL ALINIR?

Vatandaşlarımız anında krediyi diledikleri her an şubelere gitmeye gerek duymadan alabilirler. İş Bankası bankamatiklerinden, mobil bankacılıktan, internet şubesinden kredinizi alabilirsiniz.

ANINDA KREDİ BAŞVURUSU

Anında kredi başvurusunu eğer vatandaşlarımız mobil bankacılıktan yapacaksa, Krediler bölümünde Kredi Başvurusu yap seçeneğini seçmelidirler. Daha sonra Anında Kredi veya Başvurular sekmesinde Krediler ve Anında Kredi seçeneğini seçmelidirler.

İnternet şubesinden başvuru yapmak içinde Kredilerim, Anında Kredi veya Başvuru sekmesinden Anında Kredi seçilmelidir.

ATM’lerden başvuru yaparken de Diğer İşlemler, Başvurular, Anında kredi seçilmelidir. Fakat vatandaşlarımız ATM üzerinden yapacakları başvurular da 3 ay erteleme seçeneğini kullanamazlar. Bu nedenle 3 ay erteleme seçeneği için diğer yollardan başvurularını tamamlamalıdırlar.

ANINDA KREDİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Vatandaşlarımızın başvurularında şubeye getirecekleri nüfus cüzdanları dışında bir evrak talep edilmemektedir. Şube dışında yapılacak olan başvurularda belge talebi yapılmıyor.

Kredi başvurusundan hemen sonra vatandaşlarımız kredileri vadesiz hesaplarına aktarılacaktır.

ÖDEME PLANI

İŞ Bankası tarafından ihtiyaç kredisi alanlara verilen faiz oranı %1,60. Bu faiz oranıyla da sizler için örnek bir ödeme planı hazırladık. Fakat vatandaşlarımız unutmamalıdır ki anında kredi de vatandaşlarımıza özel bir faiz oranı sunulur. Fakat kredi notunuz iyiyse faiz oranınız aşağı yukarı %1,60 civarında olacaktır.

50 bin lira kredi çekiminde vatandaşlarımız 36 ay vade seçeneği ve %1,60 faiz oranından yararlanırlarsa aylık ödemeleri 1 bin 936 lira olacaktır. Toplam geri ödemeleri de vade sonu 69 bin 715 liradır.