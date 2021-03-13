İş Bankası 50 Bin TL Anında Kredi Kampanyasında Faiz Değişikliğine Gitti

Salgın döneminde vatandaşlarımızın ihtiyaçları arttı. Covid-19 ile birlikte birçok imkân artık evlerimize, parmaklarımızın uçlarına kadar geldi. Bunlarda biri de bankacılık ve kredi işlemleri. Gerek salgından dolayı gerekse ihtiyaçlarınız dolayı ihtiyacınız olan krediyi İş Bankası sayesinde anında nerede olursanız olun birkaç tık ile alabileceksiniz! Üstelik banka sadece müşterileri için değil banka müşterisi olmayan vatandaşlar içinde aynı fırsatı sunuyor! uygun faiz oranları ve esnek ödemelerle İş bankasından anında kredi başvurusu yaparak kredi almak artık daha kolay.

İŞ BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİ

Vatandaşlarımız ister elektronik ister eğitim isterlerse de herhangi bir ihtiyaçları için anında kolayca nakit desteği alabilirler. Ödemelerde ise İş Bankasından destek gelmeye devam ediyor. Vatandaşlarımızın gelirlerine özel esnek ödeme planları oluşturulabiliyor. İsteyen vatandaşlarımız yine eşit taksitli ödeme yaparken, dileyen vatandaşlarımız bütçelerine uygun özel bir ödeme planı da oluşturabiliyor.

3 AY ÖTELEME FIRSATI VE UYGUN FAİZ ORANLARI

Banka aynı zamanda vatandaşlarımıza 90 güne kadar da faizsiz koşulsuz öteleme fırsatı sunuyor. Aylık %1,50 faiz oranı sunan banka toplamda vatandaşlarımıza 36 aya varan vadeler sunuyor. Şubeye gitmeden de başvuru yapabilir.

ANINDA KREDİ NEDİR?

Vatandaşlarımız anında kredi ile hiç beklemeden 50 bin liraya kadar nakit ihtiyaçları için desteği hızlı alabilir. Vatandaşlarımıza verilen faiz oranı ise %1,50 oranından başlıyor. Anında alabileceğiniz destek kredisi ile vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını ertelemelerine ya da günlerce kredi sonucu beklemelerine hiç gerek yok!

ANINDA KREDİ NASIL ALIRIM?

Vatandaşlarımız anında kredilerini şubeye gitmeden hızlı ve kolay bir şekilde alabilirler. Bunun için İşCep mobil uygulamasını indirmeleri yeterlidir. Akıllı telefon kullanmayan vatandaşlarımız yine İş Bankasının internet şubesinden ya da ATM’lerden anında kredi için başvuru yapabilirler.

Anında krediniz gün içinde bankadaki vadesiz hesabınıza yatırılmaktadır. Yani 24 saat geçmeden krediniz cebinizde olur. Sizde ödemeye 3 ay sonra başlarsınız!

ANINDA KREDİ BAŞVURU YAPMA

İş Cep uygulaması ile başvuru yapacak vatandaşlarımız, uygulamaya giriş yaptıktan sonra Krediler bölümü seçmelidir. Buradan sırasıyla “kredi başvurusu yap” daha sonra da “Anında Kredi ya da Başvurular” seçeneği seçilmelidir.

Buradan vatandaşlarımız Krediler ve Anında Kredi seçeneğini seçmeli ve istenilen bilgileri girmelidirler. Vade sayısı, öteleme süresi ve ihtiyaç duyulan kredi miktarı yazıldıktan çok kısa süre sonra vatandaşlarımız parası hesaplarına geçecektir.

İnternet şubesinde de giriş yaparken vatandaşlarımız benzer şekilde başvuru yapar. Kullanıcı adı ve şifrenizle internet bankacılığına giriş yaptıktan sonra sırasıyla Kredilerim> Anında Kredi veya Başvuru> Anında kredi basamaklarını izlemeniz gerekir. Çıkan formu doldurup göndermeniz yeterlidir.

Vatandaşlarımız ATM’lerden de son olarak başvurularını tamamlayabilirler. Fakat ATM’den yapılacak başvurularda vatandaşlarımıza öteleme seçeneği sunulmamaktadır. Öteleme isteyen vatandaşlarımız mobil bankacılık, internet bankacılığı ya da şubelerden başvuru yapmalıdır. ATM anında kredi başvurusu içinde ilk önce Diğer İşlemler> Başvurular> Anında Kredi seçeneği sırasıyla seçilmelidir. İhtiyacınız olan tutar, sizden istenilen bilgiler, vade sayısı girildikten sonra da krediniz kısa sürede hesabınıza geçecektir.

Vatandaşlarımız dilerlerse yine başvurularını banka şubelerinden de gerçekleştirebilirler.

ANINDA KREDİ BAŞVURUSU İÇİN GEREKENLER

Vatandaşlarımız anında kredi başvurularını günün her saati, hafta sonu ya da hafta içi ayrımı olmadan 7/24 yapabilirler. Banka müşterileri içinse gelir belgesi ya da farklı bir belge sunmalarına banka tarafından talep edilmedikçe gerek yoktur. Başvuru adımlarının izlenmesi yeterlidir.

BANKA MÜŞTERİSİ OLMAYANLAR İÇİN ANINDA KREDİ BAŞVURUSU

İş Bankası müşterisi olmayanlar krediye başvuru yapmadan önce internet bankacılığı üzerinden hızlıca banka müşterisi olabilirler. Ya da vatandaşlarımı ATM’lerden hızlıca kredi başvurusu da oluşturabilir.

Bunun için kartsız işlemler ile ATM’ye giriş yapılmalıdır. Sırasıyla da Başvurular> İhtiyaç Kredisi adımları seçilmelidir. Vatandaşlarımız kendilerinden istenilen bilgileri doldurarak 50 bin liraya kadar anında kredi desteği alabilirler.