İran'da 5.5 büyüklüğünde deprem oldu

İstanbul, 19 Nisan () - İran'ın Buşehr bölgesinde 5.5 büyüklüğünde deprem oldu.

ABD Sismik Araştırmalar Merkezi'nin verilerine göre, Buşehr'e 102 kilometre uzaklıkta olan depremin merkezinin derinliği de 10 kilometre olarak ölçüldü.

İran devlet televizyonunun haberinde, sınırları içinde nükleer santral bulunan Buşehr bölgesinde ölü ya da yaralı sayısına ilişkin bilgi verilmedi. (Harita)