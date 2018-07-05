Russia Today’in haberine göre; ABD ile İran arasındaki petrol gerilimi devam ediyor. İran Enerji Komitesi'nden dün yapılan açıklamada Tahran yönetimi bundan sonra dış ticaretini sadece İran'dan petrol alan ülkelerle yapacağını söyledi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin petrol ambargosu tehdidinin sadece İran için değil aynı zamanda bütün Ortadoğu devletleri için bir risk oluşturduğunu söylemişti.Ruhani yaptığı açıklamada, “İran petrolünü yanlış varsayımlardan dolayı ihraç edemeyen tek üretici olacak… ABD hiçbir zaman İran'ın petrol geliri elde etmesini engelleyemeyecek” diye konuştu.
Ruhani, anlaşmanın Avrupalı imzacıları olan İngiltere, Fransa, ve Almanya ile diğer imzacılar Çin ve Rusya İran’ın çıkarlarını korurlarsa, “İran ABD olmadan sonsuza kadar nükleer anlaşmayı sürdürür” dedi.
İran: Bizden Petrol Almayanla Ticaret Yok
ABD İran'a petrol ambargosu uygulamaya çalışırken Tahran'dan somut bir adım geldi. İran'dan petrol almayı kesen ülkelerle İran da herhangi bir mal ve hizmet ticaretini bitireceğini açıkladı. Türkiye ABD yaptırımlarını tanımayacağını açıklamıştı.
Russia Today’in haberine göre; ABD ile İran arasındaki petrol gerilimi devam ediyor. İran Enerji Komitesi'nden dün yapılan açıklamada Tahran yönetimi bundan sonra dış ticaretini sadece İran'dan petrol alan ülkelerle yapacağını söyledi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin petrol ambargosu tehdidinin sadece İran için değil aynı zamanda bütün Ortadoğu devletleri için bir risk oluşturduğunu söylemişti.Ruhani yaptığı açıklamada, “İran petrolünü yanlış varsayımlardan dolayı ihraç edemeyen tek üretici olacak… ABD hiçbir zaman İran'ın petrol geliri elde etmesini engelleyemeyecek” diye konuştu.