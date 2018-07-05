İran: Bizden Petrol Almayanla Ticaret Yok

Russia Today’in haberine göre; ABD ile İran arasındaki petrol gerilimi devam ediyor. İran Enerji Komitesi'nden dün yapılan açıklamada Tahran yönetimi bundan sonra dış ticaretini sadece İran'dan petrol alan ülkelerle yapacağını söyledi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin petrol ambargosu tehdidinin sadece İran için değil aynı zamanda bütün Ortadoğu devletleri için bir risk oluşturduğunu söylemişti.Ruhani yaptığı açıklamada, “İran petrolünü yanlış varsayımlardan dolayı ihraç edemeyen tek üretici olacak… ABD hiçbir zaman İran'ın petrol geliri elde etmesini engelleyemeyecek” diye konuştu.

Ruhani, anlaşmanın Avrupalı imzacıları olan İngiltere, Fransa, ve Almanya ile diğer imzacılar Çin ve Rusya İran’ın çıkarlarını korurlarsa, “İran ABD olmadan sonsuza kadar nükleer anlaşmayı sürdürür” dedi.

‘ ABD’NİN ZARARINA OLUR’

Nijerya ve Libya’nın krizde olduğu, Venezuela’nın petrol ihracatının ABD yaptırımları nedeniyle düştüğü ve Suudi Arabistan’ın iç tüketiminin yaz ayarlı nedeniyle arttığı bir dönemde İran petrolünün satın alınmamasını istemek ancak (ABD’nin) kendine zarar vermesi demek olur.”Bu adımın küresel piyasalarda petrol fiyatını artıracağını söyleyen Ruhani, “Sonuçta Bay Trump’ın politikasının bedelini Amerikan tüketicisi ödeyecektir” dedi.Anlaşmanın diğer imzacıları Cuma günü Viyana’da İranlı yetkililerle bir araya gelerek anlaşmanın yaşatılması için yapılabilecekleri görüşecekler.

Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2018, 12:13