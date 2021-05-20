İran Arzının Geri Dönüşü ile Petrol Düşüyor

Brent ham petrolü, 0905 GMT ile 1.20 $ veya% 1.8 düşüşle 65.46 $ / varil oldu. ABD petrolü varil başına 1,08 dolar veya %1,7 kaybederek 62,28 dolara ulaştı. Her iki kontrat da bir önceki seansta %3 civarında düştü.

Avrupalı ​​güçler, Amerika Birleşik Devletleri ve İran, İran petrolüne yönelik yaptırımların kaldırılmasına neden olabilecek Tahran'ın nükleer programı konusundaki görüşmelerde ilerleme kaydetti.

Müzakerelere başkanlık eden AB yetkilisi Çarşamba günü yaptığı açıklamada, müzakereler sona erdiğinde bir anlaşmaya varılacağından emin olduğunu söyledi.

PVM analistleri, "Küresel petrol talebindeki büyümenin bu yılki denge için sağlıklı olacağı öngörülürken ve 2022'de (OPEC +) üretici grubu, petrolün yeniden dengelenmesini baltalamadan artan İran üretimiyle başa çıkmak için nispeten rahat bir konumda" dedi.

Asya'daki talep görünümüne ilişkin endişeler de fiyatları aşağıya çekti. Hindistan'da test edilen insanların neredeyse üçte ikisi koronavirüse maruz kaldığını gösteriyor.

ABD Merkez Bankası'nın bir noktada politikayı sıkılaştırmaya başlayabileceği spekülasyonu, ekonomik büyüme görünümüne ağırlık verdi ve bazı yatırımcıları petrole ve diğer emtialara maruz kalmayı azaltmaya yöneltti.

Erken ticarette fiyatları destekleyen Amerika Birleşik Devletleri'nde ham petrol stokları, analistlerin bir Reuters anketinde 1,6 milyon varil artış beklentilerine karşın, geçen hafta 1,3 milyon varil arttı.

Benzin stokları, 886.000 varil düşüş tahminleriyle karşılaştırıldığında 2 milyon varil azaldı. Bir talep ölçüsü olan tedarik edilen benzin ürünü, Kolonyal Boru Hattı'ndan sonraki talebi de içermesine rağmen, günde% 5 artışla 9,2 milyon varile yükseldi.

SEB analistleri bir notta, "Dikkatimizi çeken şey, ABD petrol ürünü talebinin şimdi 2019'a (seviyesine) çok yakın olması," dedi.

İsviçre bankası UBS, petrol stoklarının yılın ortasına kadar COVID öncesi seviyelere düşmesini ve ikinci yarıda varil başına 75 $ 'lık bir petrol fiyatı beklediğini söyledi.