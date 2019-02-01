IoD: Birleşik Krallık'ta üç işletmeden biri yurt dışına taşınabilir

İstanbul, 1 Şubat () - Birleşik Krallık'ta yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre, her üç işletmeden biri, anlaşmasız Brexit durumunda yurt dışına taşınmayı değerlendiriyor.

Research for the Institute of Directors (IoD), tarafından yapılan araştırmaya göre, anlaşmasız bir Brexit'in gerçekleşmesi durumunda, IoD'nin 1,200 üyesinin yüzde 29'u, yurt dışına taşınmayı değerlendiriyor.

Araştırmanın sonuçları, söz konusu yüzde 29'u oluşturan şirketlerin yüzde 16'lık bölümünün hali hazırda taşınma planlarını yaptıklarını, yüzde 13'lük bir kesimin de bunu aktif şekilde düşündüklerini ortaya koydu.

Söz konusu şirketlerin yüzde 10'u ise, Birleşik Krallık dışında operasyon merkezleri kurmuş durumda.

Anlaşmasız Brexit durumunda Birleşik Krallık dışına taşınmayı planlayan şirketlerin büyük çoğunluğu, taşınmak için Avrupa Birliği ülkelerini seçiyor.

IoD araştırması, büşük şirketlerin hali hazırda operasyonlarını kaydırdıklarını, küçük şirketlerin ise görünümü aktf şekilde değerlendirmekte olduklarını gösterdi.