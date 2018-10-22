Investing Haven: Ripple “yeni Bitcoin” olacak

Deniz Kılınç / İstanbul, 22 Ekim () – Investing Haven’ın kripto para birimleri ve blockchain (blok zinciri) teknolojileri 2019 öngörüsünde, Ripple’ın “yeni Bitcoin” olabileceği yer aldı.

Belçika merkezli Investing Haven internet sitesindeki öngörüye göre, yatırımcıların “düşük risk yüksek kâr” yaklaşımı nedeniyle 2019 yılında Ripple Bitcoin’in yerini alabilir. Kripto para birimleri piyasalarının en yüksek hacimli 10 kripto para biriminin piyasadaki hareketlerine göre Investing Haven’da yer alan öngörüde, “Kurumsal yatırımcılar için yüksek olasılıkla en güvenli kripto para birimleri sırasıyla Ripple, Bitcoin, Ethereum ve Stellar olacak” denildi.

Söz konusu tahminin, kurumsal kaynakların Ripple’a (XRP) odaklanması, Ripple blok zincirinin XRP’ye yönelmesi ve ağ etkisine ulaşmak için gelir beklentisine girmeden düzenli büyüme beklentisi gibi Ripple’ın 2019 hedeflerine ulaşılması doğrultusunda gerçekleşeceği belirtilirken, ayrıca temel öngörüde XRP fiyatının “uzun soluklu artış eğilimi etkisiyle” 20 dolara yükseleceği de yer aldı.