Investing Haven: Kurumsal yatırımlar kripto piyasalarını hızlandıracak

Deniz Kılınç / İstanbul, 22 Ekim () – Investing Haven, kripto para birimleri ve blockchain (blok zinciri) teknolojilerine ilişkin 2019 öngörüsünde, kurumsal yatırımların kripto para birimleri piyasaları için "hızlandırıcı" olabileceğine dikkat çekti.

Belçika merkezli Investing Haven, kripto para birimi piyasaları ve blok zinciri teknolojilerinin 2019 yılındaki durumlarına ilişkin yapılan çeşitli öngörüleri yayınladı.

Kripto para birimleri piyasalarına yapılacak kurumsal yatırımlarda kayda değer bir artış olacağı belirtilen Investing Haven öngörüsünde, kripto para birimlerinin 2019’da küresel piyasaların en büyük borsalarından biri olan Nasdaq’da listelenebileceğine dikkat çekildi.

Fortune dergisinde yayınlanan, ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Derneği’nin (SEC) onayının ardından Kasım ayında işlemlere başlaması beklenen ve kurumsal kaynaklara kripto para birimleri yatırımı imkanı sunan Bakkt kripto yatırım platformunun “kripto para birimleri yatırımı yapmak isteyen kurumlar arasında bir tür savaşa” neden olabileceğine ilişkin makaleye işaret edildi.

Fortune’da yayınlanan makalede şu değerlendirmeler yer aldı:

"Piyasada görülen son eğilimleri, kripto para birimleri yatırımına olan ilginin sönmeye başladığını ima etse de, kurumsal yatırımcılar hiç olmadıkları kadar istekli.

"Bitcoin’in fiyatı Aralık 2017’deki 20 bin dolar düzeyinden şu an 6,200 dolar düzeylerine kadar geriledi fakat asıl önemli olan, kripto para birimleri ticaret hacmi, söz konusu düşüş eğilimine rağmen her geçen yıl artıyor.

"Özellikle 2017’de, Bitcoin ve diğer kripto para birimlerine olan ilgi, perakendeden kurumsal yatırıma geçti ve böylelikle yatırım eğilimlerinde değişiklikler görülmeye başlandı.

"Ancak, kurumsal yatırımcılar, var olan kripto ticareti platformlarındaki altyapı sorunları sebebiyle temkinli davranmak istiyor, bu sebeple söz konusu altyapı sorunlarının teknik olarak çözülmesini bekliyorlar."