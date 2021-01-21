İntikam Sırası Çin’de! Çin’den Trump’a Yaptırım Kararı Geldi

Donald Trump, Amerika’nın eski başkanı olarak görev süresini olaylı bir şekilde bitirdi. Sadece görev tesliminde yaşanan kongre olaylarının yanı sıra Donald Trump’ın görev süresi boyunca da birçok olay ve gelişme yaşanmıştı. Olaylı geçen bu dört yılın sonunda ise Trump yerini Joe Biden’a bıraktı.

TİCARET SAVAŞI BAŞLATMIŞTI

Eski Amerikan Başkanı Donald Trump, görev süresi boyunca birçok olaya sebep olmuştu. Küresel anlamda adeta tüm dünyayı kavuran Trump, ayrıca ticaret savaşlarını da başlattı.

Çin ile görev süresi boyunca açık bir şekilde ticaret savaşına giren Trump yüzünden hem Çin hükümeti hem de Çin iş insanları oldukça zorlu ekonomik koşullar yaşamıştı. Çin hükümeti ve Çin iş insanları bu zorlu süreçte sürekli kara listeye alınmış ve yaptırım kararları ile karşı karşıya kalmıştı.

İNTİKAM SIRASI ÇİN’DE

Şimdi ise intikam sırası Çin Hükümetine geçti. Pekin hükümeti eski Amerikan Başkanı Donald Trump ve daha birçok iş adamı için yaptırım kararı aldı!

Pekin Hükümeti, görevden ayrılmış Donald Trump ve eski Amerikan dışişleri Bakanı Mike Pompeo için yaptırım kararı aldı. İki isim dışında ayrıca 26 iş insanı daha bu yaptırım kararlarından etkilenecek.

GEREKÇE: EGEMENLİK İHLALİ

Pekin Hükümeti ise Donald Trump ve Mike Pompeo’nun içlerinde olduğu 28 Amerikalı iş insanına yaptırım kararı aldı. Gerekçe olarak ise Çin’in egemenlik haklarının çiğnediklerini ve iş işlerine müdahale ettiklerini belirtti. Açıklamayı ise Çın Dışişleri Bakanı gerçekleştirdi.

Anlaşılan Pekin hükümeti, bu ticaret savaşlarında şimdilik son gülen oldu.

Pekin Hükümeti dışişleri bakanlığı tarafından yapılan açıklama ise şu şekilde;

Son dönemlerde Amerika Birleşik Devletlerindeki bazı Çin düşmanı politikacı, kendi siyası çıkarları, o-önyargıları ve Çin nefretinden dolayı Çin ve Amerika halklarının çıkarlarını görmezden geldi ifadeleri yer aldı. Açıklamanın devamında, Çin’in içişlerine kaba müdahale ve Çin’in çıkarlarına zarar veren eylem planlayıp gerçekleştirdiler ifadesi yer aldı.

Tüm bunların sonunda da Çin’in, Amerikan bu eylemlerinden sorumlu 28 iş insanına yaptırım uyguladığı açıklandı.

Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2021, 02:00