İnşaat sektörü temsilcileri Gaziantep’te buluştu

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP Sanayi Odası (GSO) ve İnşaat Mühendisleri Odası iş birliğiyle düzenlenen 'Yapı, İnşaat, Dekorasyon Malzemeleri ve Teknolojileri Fuarı' (BUILDEAST) ile eş zamanlı yapılan 'Gaziantep Emlak, Konut Projeleri ve Finansman Fuarı' törenle açıldı.

Orta Doğu Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen fuarların açılış törenine CHP Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan, Şahinbey Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, ilçe belediye başkanları, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünvedi, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, GSO Onursal Başkanı Abdülkadir Konukoğlu, İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanı Gökhan Çeliktürk, Erbil Ticaret Odası Başkan Yardımcısı İbrahim Muhammed Kanabi ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende konuşan GSO Başkanı Ünverdi, Gaziantep'te ilk kez düzenlenen fuarın hayırlı olması temennisinde bulundu. Türk inşaat firmalarının dünya markası olduğunu kaydeden Ünverdi, Orta Doğu'nun yeniden inşasında da Gaziantepli firmaların önemli rol üsteleneceğini belirterek, şunları dedi:

"İlk defa düzenlediğimiz bu fuar, Gaziantep için ülke için ve Orta Doğu ülkeleri önem arz ediyor. Gaziantep, inşaat sektöründe önemli bir potansiyele sahip. Gaziantep'te 2 bine yakın mühendis ve bin müteahhit faaliyet gösteriyor. Ülkemizde yaklaşık 2 milyon kişiye istihdam sağlayan ve 250 alt sektörü besleyen güçlü bir sektörden bahsediyoruz. Bu gücü doğru değerlendirmeli ve sektörü geliştirecek adımlar atmalıyız. Suriye başta olmak üzere, Orta Doğu'nun yeniden inşasında mühendislik ve müteahhitlik gücümüzü etkin bir şekilde kullanmalıyız. Avrupa’dan Çin’e kadar inşaat firmaları gelip bu bölgede fizibilite yaparken biz seyirci kalamayız, kalmayacağız da. Bugün burada bulunma sebebimiz de o bölgelerle köprüleri bugünden kurmak, ikili ilişkilerimizi ve ticaretimizi geliştirmektir. Orta Doğu'nun yeniden inşasında müteahhitliğin yanında plastik, metal, ahşap, parke, pencere gibi yapı malzemelerini kapsayan uzun bir zincirde hem sanayicilerimize hem tedarikçilerimize büyük işler düşecek. Geniş bir coğrafya bizi bekliyor, hamlelerimizi zamanında yapabilirsek bizde bu bölgede etkin rol üstlenebiliriz. Halihazırda Gaziantepli müteahhitlerimiz de zaten sınırın ötesinde devletimizin kontrolünde olan bölgelerde okul, yol, cami, köprü gibi kamu projelerini inşa etmeye devam ediyor. Biz düzenlediğimiz bu ilk fuarla Gaziantep şirketlerini uluslararası şirketler haline getirmek istiyoruz. Daha önce Irak’ın inşasında ikinci kademe işler yaptık. Bugün Suriye ile olan durumumuz ise çok daha farklı. Hedefimiz bu güçlü ilişkilerimizi geliştirerek, o bölgenin okul, yol, köprü, hastane, arıtma tesisi, bilişim altyapısı ve konut gibi büyük hacimli projelerini inşa etmek."

İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Çeliktürk ise fuarları düzenlemelerinin temel amacının, Türk inşaat sektörü ile Orta Doğu'daki paydaşları buluşturmak olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından açılışı yapılan 60 standın bulunduğu fuarların, 7 Ekim Pazar gününe kadar açık olacağı belirtildi.



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