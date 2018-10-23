İnşaat maliyet endeksi Ağustos’ta yıllık yüzde 33.36 arttı

İstanbul, 23 Ekim () – İnşaat maliyet endeksi (İME) Ağustos ayında aylık yüzde 6.10, yıllık yüzde 33.36 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Ağustos’ta aylık bazda;

- malzeme endeksi yüzde 8.37,

- işçilik endeksi ise yüzde 0.66 arttı.

Ağustos’ta yıllık bazda;

- malzeme endeksi yüzde 41.09,

- işçilik endeksi de yüzde 16.87 yükseldi.

TÜİK verilerine göre, Ağustos’ta bina inşaatı maliyet endeksi aylık bazda yüzde 5.56, yıllık bazda ise yüzde 31.49 arttı.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi Ağustos’ta yüzde 7.75, işçilik endeksi yüzde 0.54 arttı.

Ayrıca Ağustos’ta yıllık malzeme endeksi yüzde 38.61, işçilik endeksi yüzde 16.77 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, Ağustos’ta aylık yüzde 7.81, yıllık ise yüzde 39.56 arttı.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi Ağustos’ta yüzde 10.28, işçilik endeksi yüzde 1.08 arttı.

Ayrıca, bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi Ağustos’ta yüzde 49.10, işçilik endeksi yüzde 17.23 arttı. (Grafik)