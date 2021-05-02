ING Bank ve Garanti Bankası Ramazan Bayramı Özel İki Yeni Konut Kredisi

Yaz aylarının gelişi ile birlikte vatandaşlarımızın konutlara olan talebi de tekrardan artmaya başladı. Fakat hem fiyatlar yüksek hem bankaların faiz oranları yüksek. Bu nedenle vatandaşlarımız konut alırken ya bütçelerine uygun konutlar bulmaya çalışıyor ya da bankaların kampanyalarından faydalanmaya gayret gösteriyor.

Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala ise iki özel banka vatandaşlarımız için iki özel konut kredisi kampanyası sundu. Bankaların sunduğu bu konut kredisi fırsatlarıyla vatandaşlarımız hayallerini ertelemeden istedikleri konut sahip olabilirler! Ayrıntılar ise haberimizde.

Kira fiyatları yükseldikçe vatandaşlarımız konut sahibi olmayı tercih ediyor. Birçok vatandaş sahip olamayacakları bir eve yatırım yapmaktansa kendi evlerine kredi ödemek istiyorlar. Yaz aylarının gelişi ile birlikte vatandaşların konuta olan talepleri tekrar yükseldi. Fakat vatandaşları üzecek bir haberimiz var! banka kredi geçen yaz aylarına göre oldukça yüksek. Fakat Ramazan Bayramı öncesinde ING Bank ve Garanti Bankası vatandaşlarımızın yüzlerini güldürecek konut kredisi fırsatları sunuyor. İşte o kampanyalar;

GARANTİ BANKASIN'DAN AVANTAJLI FAİZ ORANLARI

Garanti Bankası’nın ülke genelinde yüz binlerce müşterisi var. Bu kadar büyük bir müşteri kitlesine hitap eden banka Ramazan Bayramı öncesinde konut kredilerine de devam ediyor. Banka vatandaşlarımıza ödeme oranlarında kolaylık sağlayarak birbirinden farklı planlar sunuyor;

Sabit faizli ödeme planı

Azalan taksitli ödeme planı

Ara ödemeli ödeme planı

Özel ödemeli ödeme planı

Artan taksitli plan

Değişken faizli plan

Önce sabit sonra değişken faizli ödeme planı

Garanti Bankası birbirinden farklı ödeme planlarıyla vatandaşlarımızın bütçesine en uygun olanı sunuyor. Böylece geri ödemelerinde zorluk yaşamalarının önüne geçiyor. Banka tüm bu ödeme planlarının yanı sıra müşterilerine 240 aya kadar da vade oranları sunuyor. Garanti Bankası tarafından sunulan aylık faiz oranı ise %1,79.

Buna göre 100 bin liralık finansman desteğinde vatandaşlarımızın 120 ay vade seçeneğinde aylık ödemeleri 1832 lira toplam geri ödemeleri de 219 bin 923 lira olmakta.

ÇEVREYE DUYARLI KREDİ SEÇENEĞİ

Garanti Bankası aynı zamanda müşterilerine çevre duyarlı kredi paketi de sunuyor. Ülkemizin büyük bir bölümü deprem kuşağında yer almakta. Bu nedenle Garanti Bankası, ülkemizdeki kentsel dönüşüme oldukça önem veriyor. Yeşil Konut kredisiyle vatandaşlarımıza özel faiz oranları sunuluyor, aynı zamanda kredi tahsis ücretlerinde de %50 indirim sağlanıyor. Vatandaşlarımızın bu kampanaya dair detayları Garanti şubesinden ya da Garanti çağrı merkezlerinden öğrenebilirler.

ING BANK TAKSİDİ DÜŞÜK UZUN VADELİ KREDİ FIRSATI

Ülkemizde uzun zamandır hizmet veren bir diğer özel bankada ING Bank. Banka bünyesinde çalıştırdığı uzman ekip sayesinde vatandaşlarımızın gelirlerine özel ödeme planları sunmakta. Esnek ödeme imkanlarıyla da vatandaşlarımız geri ödemelerinde zorluk çekmiyorlar.

Bunun yanı sıra banka vatandaşlara yüksek meblağlara kadar konut kredisi sunmakta. Banka tarafından sunulan maksimum vade 120 ay ve aylık faiz oranı ise %1,59. Banka ise piyasa koşullarına göre vatandaşlarımız oldukça uygun faiz oranları sunuyor.

Vatandaşlarımız ING Bank’tan eğer 100 bin liralık konut finansmanı alırlarsa aylık ödemeleri 120 ay vade için 1871 lira olmakta. Geri ödenecek toplam tutar ise 224 bin 520 Türk lirası.

KONUT KREDİSİ BAŞVURU BELGELERİ

Vatandaşlarımızın konut kredisine başvururken yanlarında mutlaka nüfus cüzdanlarının olması gerekir. Bunun yanı sıra bireylerden son 3 aya ait ikametgâh adresi ve fatura da talep edilir. Satın alınacak konutun fotokopisi ve gelir belgesi de istenen diğer evraklardandır.