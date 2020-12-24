ING Bank Kartsız Para Çekme ve Yatırma Nasıl Yapılır?

ING Bank, Türkiye’de yer alan özel ve büyük bankalardan biri. ING Bank teknoloji çağının gerisinden kalmayarak müşterilerine her alanda hizmet etmeye devam ediyor. Son zamanlar da ATM Bankacılığı açısından da yenilikler de yakından takip ediliyor. Banka müşterilerine kartsız işlemlerle de hizmet veriyor. Özellikle de vatandaşlarımız tarafından merak edilen konulardan birisi kartsız olarak nakit çekimi ya da nakit yatırımı yapılabilir mi olarak ön plana çıkıyor. ING Bank sunduğu ATM Bankacılığı ile vatandaşlarımızın kartsız olarak hem nakit çekmesine hem de nakit yatırmasını sağlıyor.

Bizde sizler için ING Bank ATM Bankacılığı ile verilen kartsız işlemleri, kartsız para yatırma ve çekme yöntemlerini anlattık. Detaylar ise haberimizde;

ING ATM Kartsız Para Çekme

Vatandaşlarımız günü herhangi bir saatinde nakit ihtiyacı duyabiliyor. Kartları yanında olmasa da artık işlem yapabilirler. ING ATM’lerinden vatandaşlarımız iki farklı yolla nakit çekimi yapabilirler. Bunlardan biri QR Kod yöntemi diğeri ise cebe havale yöntemidir. Bizler sizin için iki yönteminde nasıl yapılacağını ayrıntıları ile yazdık.

QR KOD İLE PARA ÇEKME

Siz okuyucularımız da aşağıdaki adımları izleyerek kolay ve hızlı şekilde ING Bank ATM Bankacılığından kartsız şekilde nakit çekimi yapabilirsiniz. Fakat bunun için vatandaşlarımızın ING Bank mobil şube uygulamasına sahip olması gerekmektedir.

Öncelikle vatandaşlarımız ING Mobil uygulamasına giriş yapmalı ve para çekme seçeneklerinden QR Kod olanı seçmeli Karşılarına gelecek ekrandan vatandaşlarımız hesap seçimi ve tutar girmeli Daha sonrasında ise ING ATM Bankacılığından kartsız işlemler bölümünde para çekme ardından ise QR Kod yöntemi seçilmeli ATM’de yer alan QR Kod okutulur böylece vatandaşlarımız nakit çekimi gerçekleştirmiş olurlar

QR Kod yöntemi hem hızlı hem pratik hem de oldukça güvenilir bir yöntemdir. Vatandaşlarımız ATM ekranının kapandığından emin olduktan sonra işlemlerini bitirirler.

Vatandaşlarımız QR Kod haricinde Cebe Havale yöntemi ile de nakit çekimi yapabilirler. Bu yöntemde oldukça basittir. Yine siz okuyucularımız için adım adım neler yapmanız gerektiğini yazdık.

Öncelikle ING İnternet bankacılığına ya da mobil bankacılığa giriş yapılır Para Transferleri bölümünde Cebe Havale seçilir İstenilen kişinin numarası yazılır ve havale işlemi tamamlanır Daha sonra ise karşı tarafa SMS ile birlikte bir şifre gönderilir ING ATM’sinden kartsız işlemler ve Cebe Havaleseçeneği seçilir. Vatandaşlarımız karşı tarafın bilgilerini girer ve yatırılan tutarı çeker.

Vatandaşlarımız anlattığımız adımları dikkatlice takip ederse kolayca nakit çekimi yapabilirler.

KARTSIZ ATM BANKACILIĞI

ING Bank Kartsız bir şekilde aşağıdaki ATM hizmetlerinden de vatandaşlarımız yararlanabilirler;

- Para çekme

- Para yatırma

- Kredi ödemeleri

- Kurum/Firma Ödemeleri

- İhtiyaç kredisi başvurusu

KARTSIZ İŞLEM LİMİTLERİ

Vatandaşlarımızın kartsız olarak gerçekleştirdikleri işlemlerde ise limit bulunmaktadır.

Günlük kartsız olarak en fazla 20 bin Türk lirası para yatırılabilirler.

Günlük ise en fazla 500 Türk lirası Cep telefonuna gönderilen para çekme limitidir.

QR Kodu ile para çekme limiti ise tek seferde 1 bin 500 Türk lirası aylık ise 5 bin Türk lirasıdır.

Sizde yukarıdaki adımları izleyerek kolayca kartsız para çekme işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.



Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2020, 16:00