ING Bank Bombayı Patlattı! Banka Önünde Uzun Kuyruklar Oluştu

Mart ayı itibariyle normalleşme planları devreye girse de, ekonomik olumsuzluklar tüm hızıyla devam ediyor. Devlet destek ödemelerinin yetersiz kaldığı noktada, vatandaşlarımızın ilk tercihi bankalar oluyor. Acil nakit ihtiyaçlarını anında karşılamak isteyen vatandaşlarımız bankaların güncel kampanyalarını yakından takip etmekteler. Yakın zamanda kredi kullanmayı düşünen vatandaşlarımıza müjdeli bir haberimiz var. ING Bank bugün yaptığı duyuruyla ihtiyaç kredisi kampanyalarında değişikliğe gittiğini duyurdu. Yeni faiz oranları müşteriler tarafından beğeniyle karşılandı ve yoğun başvuru aldı.

ING BANK BOMBAYI PATLATTI

ING Bank bugün yaptığı faiz güncellemesiyle birlikte en uygun ihtiyaç kredisi veren banka listesinde ilk sıraya yerleşmiş oldu. Bankanın faiz oranları %1,39 olarak güncellendi. Bu faiz oranıyla birlikte özel bankalar ve kamu bankaları arasında en düşük faizle kredi veren banka ünvanına kavuştu. Yeni kampanya dahilinde 50.000 TL üst limit imkanı tanınırken, 36 ay vade seçeneği ve %1,39 faiz oranı uygulanmaktadır. Bu kapsamda örnek hesaplama ve maliyet işlemleri şu şekildedir:

10.000 TL anapara 36 ay vadeli kullanımda; aylık taksit tutarı 372 TL ve toplam geri ödenecek tutar 13.381,92 TL şeklindedir.

20 Bin TL anapara 36 ay vadeli kullanımda; aylık taksit tutarı 743 TL ve toplam geri ödenecek tutar 26.763,48 TL şeklindedir.

30.000 TL anapara 36 ay vadeli kullanımda; aylık taksit tutarı 1.115 TL ve toplam geri ödenecek tutar 40.145,40 TL şeklindedir.

50 Bin TL anapara 36 ay vadeli kullanımda; aylık taksit tutarı 1.859 TL ve toplam geri ödenecek tutar 66.909,24 TL şeklindedir.

BAŞVURU İŞLEMLERİ

ING Bank tarafından yapılan faiz güncellemesi sonrasında vatandaşlarımız kampanyaya yoğun ilgi gösterdi. Kampanyadan yararlanmak isteyenler için çeşitli başvuru yöntemi bulunmaktadır.

Mobil uygulama ile; Vatandaşlarımız ING Bank ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak için ‘Cepte Kredi’ uygulamasını telefonlarına indirerek şubeye gitmeden başvurularını tamamlayabilirler. Yapılan incelemenin ardından tarafınıza bilgilendirme mesajı gönderilecektir.

İnternet Bankacılığı: ING Bank müşterileri bankanın resmi internet sitesini ziyaret ederek buradan sisteme giriş yapabilir ve hızlı bir şekilde başvurularını tamamlayabilir.

Müşteri Hizmetleri: Telefon bankacılığı üzerinden de kredi yapabilirsiniz. Bunun için 0 850 222 0 600 numarası üzerinden ING Bank müşteri hizmetlerine ulaşarak anında kredi başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

En Yakın Şube: Size en yakın ING Bank şubesini ziyaret ederek kredi başvurunuzu yapabilirsiniz. Banka müşterisi değilseniz kredi başvurusunda gerekli belgeleri ING Bank resmi internet sitesi üzerinden veya müşteri hizmetlerinden öğrenebilirsiniz.

Banka Önünde Uzun Kuyruklar Oluştu!

ING Bank kampanya duyurusunu gerçekleştirdikten sonra banka müşterisi olmayan binlerce kişi şubelere akın etti. Pandemi nedeniyle güvenlik tedbirleri hat safhadaydı. Yeni kredi kampanyası sonrasında ING Bank şubelerinin önünde uzun kuyruklar oluştu. Faiz oranları güncellemesiyle birlikte ING Bank en düşük faizi sunan banka ünvanına kavuştu.

Benzer bir durum geçtiğimiz haftalarda QNB Finansbank tarafında gerçekleşmişti. Bankanın faiz oranlarını düşürmesiyle birlikte binlerce kişi krediye yoğun ilgi göstermiş, yoğun başvuru sonrasında faiz oranları hemen yükselmişti. Eğer sizlerde yakın zamanda ihtiyaç kredisi kullanmayı düşünüyorsanız elinizi çabuk tutmakta fayda var. Zira, yakın bir süreçte ING Bank’ın faiz oranlarını yeniden yükseltmesi oldukça muhtemel görünüyor.

Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2021, 15:40