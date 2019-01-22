IMF/Lagarde: Küresel büyümede büyük bir revizyon yapılmadı

Deniz Kılınç / İstanbul, 22 Ocak () – Uluslararası Para Fonu (IMF) Direktörü Christine Lagarde, küresel ekonomik büyüme yönündeki endişeleri yatıştırma kapsamında, küresel ekonomik büyüme üzerinde yapılan son revizyonların “büyük değişimler” olmadığını söyledi.

İsviçre’nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nda (WEF) CNBC’ye konuşan Lagarde, küresel ekonomi üzerindeki risklerin artarak devam ettiğini ve söz konusu risklerin gerçekleşmeye başladığını kabul ederken, bu yıl için söz konusu büyümenin yüzde 3.5 olarak belirlenmesi, 2019 sonu için de büyümenin yüzde 3.7’den yüzde 3.6’ya indirilmesinin “büyük bir revizyon olmadığının” altını çizdi.

Lagarde, Fransa eski Maliye Bakanı’nın istikrarsızlığın son altı ay içinde büyük ölçüde arttığı görüşüne katılırken, piyasaların söz konusu durumu göz önünde bulundurduğunu ve değerlerin, yeniden istikrara kavuşmadan birkaç ay önce “çarpıcı bir şekilde” değiştiğini söyledi. Lagarde, gelişmiş ekonomilerin söz konusu durumdan daha ağır etkileneceğine dikkat çekti.

Lagarde, ABD ve Çin arasındaki ticari gerginliklere sebep olan ek gümrük vergisi uygulamasının “az da olsa” etkisini göstermeye başladığını belirtirken, Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılma süreci gibi, ABD-Çin görüşmelerinin de henüz bir sonuca varmasının beklenmediğini söyledi.

Lagarde ayrıca, Brexit sürecinin de uzamasının beklendiğini ve sert bir ayrılıktan “en uzak” seçeneğin en iyisi olabileceğini vurguladı. Diğer bir yandan Lagarde, ABD, Çin, Meksika ve Trans-Pasifik Ortaklığı’nın diğer 11 üyesinin katıldığı yeni ticaret anlaşmalarının önemli olduğuna dikkat çeken Lagarde, Çin’in kredi sıkılaştırma ve teşviklerinin de gerileyen Çin ekonomisi için uygun politikalar olduğunu ekledi.