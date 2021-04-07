IMF Türkiye Ekonomisinde Büyüme Tahminlerini Açıkladı

IMF bu rapor ile Türkiye’nin ekonomik büyüme oranına ilişkin beklentisinin bu yıl sonuna kadar yüzde 6 seviyesinde, önümüzdeki yıl için ise yüzde 3,5 oranında olduğunu duyurmuş oldu.

EŞİTSİZLİK ARTIYOR

Uluslararası Para Fonu son 90 günlük süreçte dünya geneli ekonomik büyüme beklentisine ilişkin tahminini ikinci kez güncelledi. IMF aynı zamanda ülkelerin ekonomileri arasındaki eşitsizliğin arttığını, gelişmiş ve gelişme sürecinde olan ülkelerin ekonomik toparlanma süreleri arasında önemli farklar olduğunu açıkladı.

SON KIRK YILIN ZİRVESİ

IMF Dünya Ekonomik Görünüm raporunda yaptığı dünya çapında ekonomilerin toplam büyüme oranına dair beklentisini bu yıl için yüzde 5,5 oranından yüzde 6 seviyesine çıkardı. Uluslararası Para Fonu’nun beklentilerinin gerçekleşmesi halinde bu yıl küresel ekonomi son kırk yıl içerisinde yaşanan en yüksek büyüme oranını kaydetmiş olacak.

IMF NET TAVIR TALEP ETTİ

Uluslararası Para Fonu, toparlanması güç olan ekonomik çöküşler yaşanmaması adına hükümetler tarafından sağlanan desteklerin aşamalı bir şekilde azalmasını istedi. Öte yandan IMF açıkça Merkez Bankalarının para politikaları konularında net tavır takınmasını talep etti.

Uluslararası Para Fonu küresel anlamda yaşanan salgın hastalık ile mücadele sürecinde daha varlıklı ülkelerin imkânı kısıtlı olanlara karşı eli açık davranması gerektiğini de vurguladı. Pandemininpandeminin bitirilebilmesi için sağlık sektörüne yapılan yatırım ve harcamaların artırılması çağrısında bulundu. Aynı zamandaküresel ekonomik büyüme tahminini 2022 yılı için ise yüzde 4,2 seviyesinden 4,4 seviyesine yükseltti.

2024 YILINA KADAR PANDEMİ ÖNCESİ DÖNEME ULAŞMAK OLDUKÇA ZOR

Uluslararası Para Fonu, gelişmiş ülkelerin 2022 sonunda bile salgın öncesi milli gelir düzeyinin altında kalacaklarını, gelişmekte olan ülkelerin ise 2024 başına dek pandemi öncesi düzeye ulaşmalarını mümkün görmedikleri öngörüsünde bulundu. 2024 yılında oluşacak küresel ekonomi büyüklüğünün pandemi öncesi dönemin yüzde 3 altında kalacağı beklentisinde olduklarını açıkladı.

IMF yayınladığı raporda ayrıca 100 milyona yakın kişinin gelir seviyesinin aşırı yoksulluk sınırının altında kaldığını ve 80 milyon kişinin yetersiz beslendiğini tahmin ettiklerini vurguladı.

VERİLER GÜNCELLENDİ: GELİŞMİŞ ÜLKELERDE BÜYÜME ARTACAK

Uluslararası Para Fonu önceki yayınladığı Dünya Ekonomik Görünüm raporunda açıkladığı beklentilerin bir kısmında değişikliğe gitti. Gelişmiş ülkelerin bu yıl sonunda oluşacak ekonomik büyüme oranına dair beklentisini yüzde 4,3 seviyesinden yüzde 5,1 oranına yükseltti. Gelişmekte olan ülkelerin yıl sonu ekonomik büyümelerine ilişkin beklentisini ise yüzde 6,3 oranından 6,7 ye güncelledi. Amerika Birleşik Devletleri ekonomik büyüme tahminini ise yüzde 6,4 ten yüzde 5,1 oranına indirdi. Euro Bölgesi’ne dair beklentide de yüzde 4,4 ten yüzde 4,2 oranına düşüş görüldü.

Öte yandan virüsün ilk görüldü ülke olan Çin ekonomisinin büyüme oranına dair beklenti yüzde 8,4’ten yüzde 8,1’e düşürüldü. Vaka sayılarının hızlar arttığı Hindistan ekonomisi için ise büyüme beklentisi yüzde 12,5 oranında yüzde 11,5 oranına düşürüldü. Türkiye ekonomisine dair büyüme beklentisi ise 2021 yılı için yüzde 6, 2022 yılı için yüzde 3,5 oranı ile önceki rapor ile aynı seviyede seyrini korudu.