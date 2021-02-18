IMF: Türkiye'de politika değişikliği sayesinde enflasyon düşecek!

IMF (Uluslararası Para Fonu) Türkiye Masası Şefi McGettigan tarafından enflasyona ilişkin önemli açıklamalar geldi. Türkiye'de politika değişikliği sayesinde güvenilirliğin artmaya başladığını kaydeden McGettigan, bu şekilde enflasyonun aşama aşama düşeceğini dile getirdi. McGettigan, sıkı ve devam ettirilebilir para politikasının hem Türkiye'deki yatırımcıların hem de yabancı yatırımcıların güveni bakımından büyük bir önem arz ettiğini söyledi.

"Reformlar ile birlikte koronavirüsün etkileri azalacak"

IMF (Uluslararası Para Fonu) Türkiye Kıdemli Daimi Temsilcisi Kelmanson, koronavirüsün etkilerinin yapısal reformlar sayesinde azalacağına dikkat çekti. Kelmanson, 2022 senesi itibarıyla Türkiye ekonomisinin yüzde 3,5 civarındaki büyüme potansiyeline kavuşabileceğini belirtti. Kelmanson, ayrıca şirketler, iş gücü piyasası, finans ve mali sektöre ilişkin yapısal reformlarla birlikte koronavirüsün muhtemel etkilerinin azalabileceğini dile getirdi.

TCMB Başkanı Ağbal ne demişti?

TCMB (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) Başkanı Ağbal, fiyat istikrarının kalıcı bir şekilde sağlanması için çaba harcanacağına dair mesaj vermişti. Ağbal, tahmin edilebilirlik ve sıkı duruşla birlikte ülke risk priminin azalacağını söylemişti. Ters para ikamesinin hayata geçirileceğini kaydeden Ağbal, böylece enflasyonun düşeceğini ve TL (Türk Lirası) tasarruflarına ilişkin eğilimde artış yaşanacağını ifade etmişti.

Ağbal, kalıcı olarak finansman maliyetlerinin azalacağını ve rezervlerin artacağını belirterek, tüm kararların fiyat istikrarı hedefi göz önünde bulundurularak alınacağını dile getirmişti. Makroekonomik istikrarla birlikte finansal istikrarın temelini fiyat istikrarının oluşturduğuna dikkat çeken Ağbal, enflasyonda yüzde 5 hedefini yerine getirene kadar sıkı para politikasının sürdürüleceğini aktarmıştı.

Tersine dönen dolarizasyon eğilimi ve istikrarlı sermaye girişleriyle birlikte döviz alım ihaleleri aracılığıyla rezervlerin artacağını vurgulayan Ağbal, şartlar olgunlaştığı zaman konuya ilişkin tüm planların açıklanacağını söylemişti. Ağbal, bütün paydaşların bu sürece katılması için çağrıda bulunarak, bütünselliğin ve koordinasyonun önem arz ettiğini ile getirmişti.

TCMB (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) Başkanı Ağbal enflasyon hedeflerini şöyle sıralamıştı:

- 2021 senesinin sonunda yüzde 9,4 enflasyon,

- 2022 senesinin sonunda yüzde 7 enflasyon,

- 2023 senesinin sonunda yüzde 5 enflasyon.

Para Politikası Kurulu tarafından yüzde 5 enflasyon hedefi için bütün olanakların kullanılacağını kaydeden Ağbal, fiyat istikrarının büyük bir önem taşıdığını söylemişti. Mahfi Eğilmez'e göre, sıkı para politikası için merkez bankaları tarafından enflasyon hedeflemesi yöntemi kullanılır. Merkez bankaları, hedef enflasyon belirledikten sonra para politikası araçlarını da bu hedef doğrultusunda düzenlerler.

Sıkı para politikası ile enflasyona sebep olan talep artışının önüne geçilmesi hedeflenir. Bu nedenle para arzında kısıtlamaya gidilir. Bunun geçici olarak uygulanması önem taşıyor çünkü söz konusu politikayla birlikte millî gelirde ve üretimde azalma ile işsizlikte artış görülebilir.