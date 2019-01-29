IMF: Malta’da gelişen kripto para sektörü önemli riskler oluşturuyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 29 Ocak () – Uluslararası Para Fonu (IMF), Malta’da gelişen kripto para birimleri ve blockchain teknolojilerinin “önemli riskler” oluşturduğu uyarısını yaptı.

Kripto para birimleri yaptırımları ve adaptasyonunda öncü ülkelerden olan Malta, geçen yıl boyunca Binance, Okex ve Bitbay gibi kripto para birimleri sektörünün önemli şirketlerinin dikkatini çekmiş ve uygulamaya koyduğu kripto para yasalarıyla “Blockchain Adası” unvanını elde etmişti.

Malta’da gelişen kripto para birimleri sektörünün, söz konusu teknolojilerin kara para aklama ve terör finansmanı gibi yasal olmayan eylemlerde kullanılma ihtimalleri sebebiyle endişe verici olduğuna dikkat çeken IMF, finans ve oyun sektörleriyle beraber blockchain endüstrisinin kara para aklama karşıtı (AML) çabalara, çeşitli tehditlerle oluşturduğu uyarısını yaptı.

Times of Malta’da yer alan habere göre IMF, Malta yetkililerine kripto para ve blockchain sektöründe hizmet veren şirketlerin AML standartlarına uyduklarından emin olma çağrısı yaptı.