IMF / Lipton: Dünya ekonomik durgunluğa hazır değil

Mahmut Can Emir / İstanbul, 7 Ocak () - Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkan Yardımcısı David Lipton, dünyanın ufukta görünen ekonomik durgunluğa hazır olmadığı uyarısında bulundu.

Financial Times’a konuşan Lipton, “Ufukta bir durgunluk görünüyor ve bu durgunluk için 2008 krizine göre daha hazırlıksızız. Çin ekonomisi açık bir şekilde yavaşlıyor. Biz Çin’in ekonomik büyümesinin yavaşlamak zorunda olduğunu düşünüyoruz ancak bu yavaşlamanın tehlikeli bir hal alamasını engellemek de önemli bir görev” dedi.

Lipton, Aralık ayının ortasında Londra’da yaptığı bir konuşmada da, küresel ekonomi üzerinde “kara bulutlar” toplandığı, buna karşılık "kriz önleme çalışmalarının henüz tamamlanmadığı" uyarısı yapmıştı.

Lipton, 2008 ekonomik krizinden 10 yıl sonra küresel finansal sistemdeki bozukluklara dikkat çekerken, “Daha önce de söylediğimiz gibi ‘çatıyı hava güneşliyken tamir etmeliyiz’. Fakat birçoğunuz gibi ben de kara bulutların toplandığını görüyorum ve kriz önleme çalışmalarının henüz tamamlanmaması sebebiyle korkuyorum” demişti.

“Bir önceki krizden ders çıkarmamız gereken bir nokta var; IMF bir önceki krizde yeterli kaynağa sahip değildi, bir sonraki krizde bu durumdan kaçınmalıyız” diyen Lipton, yönetimlerin gelecek sene IMF’in finansal gücüne gerekli katkıyı yapma konusunda hemfikir olmaları gerektiğini vurgulamıştı.