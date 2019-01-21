IMF: Küresel ekonomik büyüme hız kaybetmeye başladı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 21 Ocak () – Uluslararası Para Fonu (IMF), Pazartesi günü yayınladığı raporda, 2019 yılında ekonomik büyümenin küresel ölçekte hız kaybedeceği uyarısı yapıldı.

Raporda, IMF’nin son üç aydaki ikinci aşağı yönlü revizyon yaptığına işaret edilerek, küresel büyümenin 2019 yılında yüzde 3.5 ve 2020 yılı için yüzde 3.6 olacağı öngörülüyor.

IMF Araştırma Bölümü Başkanı Gita Gopinath, “Küresel büyüme sağlıklı bir şekilde büyüyor ancak büyüme hızında bir yavaşlama görüyoruz” dedi ve görülen yavaşlamanın küresel ekonomikdeki aşağı yönlü riskler sebepli olduğunu ekledi.

IMF Başkanı Christine Lagarde, küresel ölçekte bir ekonomik gerilemeye işaret eden bir bulgu olmadığını ancak küresel büyüme konusundaki endişelerin arttığını söyledi.

Öngörüyü aşağı çeken etkenler arasında, anlaşmasız bir Brexit, Çin’in ekonomik büyümesinde görülen yavaşlama ve ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşları gösteriliyor.