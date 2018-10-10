IMF: Küresel borç büyüyor, kamu varlıklarının değerleri de artıyor

İstanbul, 10 Ekim () - Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel borç düzeylerinin 2017'de 182 trilyon dolara ulaştığını ve son 10 yılda yüzde 50 büyüdüğüne dikkat çekti.

IMF'nin yayınladığı Mali Monitor raporunda, buna karşılık değerleri artan kamu varlıkları hesaba katıldığında, "resmin daha az umutsuz" göründüğü mesajı verildi.

Mali Monitör raporunda, global GSYH'nin yüzde 61'ine sahip olan 31 ülkenin toplam kamu varlıklarının 101 trilyon dolar olduğu vurgulandı. IMF bu ülkelerin 101 trilyon dolar tuturındaki kamu varlıklarının, gayri safi yurt içi hasılalarının iki katı olduğuna dikkat çekti.