IMDB’den ücretsiz yayın servisi Freedive

Deniz Kılınç / İstanbul, 11 Ocak () – ABD merkezli Amazon’un film ve dizi veri tabanı internet sitesi IMDB, Freedive isminde bir yayın servisi oluşturacağını duyurdu.

Söz konusu yayın servisi, Amazon’un ABD’deki Fire TV müşterilerine sunulacak ve kullanıcılar herhangi bir abonelik olmadan, ücretsiz olarak Freedive’da yer alan içeriği izleyebilecek.

IMBD CEO’su Freedive ile ilgili şu değerlendirmeleri yaptı:

“IMDB Freedive ile kullanıcılar IMDB ve Amazon Fire TV üzerinden bütün film ve televizyon şovlarını ücretsiz bir şekilde izleyebilecek. Müşteri yorumlarına göre IMDB Freedive’ı geliştirecek ve IMDB mobil uygulamaları olmak üzere hizmetimizi daha geniş kitlelere sunacağız.”