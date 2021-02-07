İlk Kez Ev Alacaklar ve Evlenecek Gençlere Devlet Hibesi Yapılacak! Çeyiz ve Konut Hesabı İle 86 Bin TL Hibe Desteği

Vatandaşlarımız için ev almak ya da parasını biriktirmek her geçen gün daha da zorlaşır hale geldi. Vatandaşlarımız hem ev nasıl alacağız hem de nasıl düğün yapacağız diye düşünüyor. Özellikle de gençlerimiz için bunları yapmak daha da zor. Yeni iş hayatına başlayan gençlerimizin masrafları çok olurken birikimleri ise çok az oluyor. Bu nedenle devlet tarafından onlara yönelik aslın birçok destek bulunuyor. Fakat birçok vatandaşımız bu desteklerden bihaber. Bizde sizler için ilk defa konut alacaklara ve gençlere özel verilen çeyiz desteğine değinmek istedik. Ayrıntılar haberimizde.

27 yaşında önce evlenmek isteyen gençlerimize destek çıkan devletimiz 24 bin Türk lirası hibe ödeme yapmakta. Yine devletimiz bunun yanı sıra ilk defa ev alacak vatandaşlarımıza da hibe ile destek vermekte. 2021 yılının devam eden destek ödemeleriyle gençlerimiz ve konut sahibi olacak vatandaşlarımız devletimizden destek alabilirler.

İki yardımı birlikte almakta mümkündür. Şartları sağlayan gençlerimiz iki yardımı da alarak toplam 86 bin Türk lirasına kadar hibe desteği alabilirler.

Hem ev sahibi olmak hem de evlenmek isteyen vatandaşlarımız için para oldukça değerli oluyor. Birikimleri olmayan hayata başlayan gençlere yönelik de devlet yardımları devam ediyor. Konut hesabı ve çeyiz hesabı ile gençlerimiz 86 bin Türk lirasına varan desteklerden yararlanabilirler.

İLK KEZ EV SAHİBİ OLACAKLARA DEVLETTEN HİBE DESTEĞİ

Vatandaşlarımıza tasarrufa iterek ev sahibi olmalarına yardım eden bu sistem ile devletimiz kişi başına 31 bin Türk lirasına kadar destek vermektedir. Vatandaşlarımız tek yapması gerekense konut hesabı açmaktır.

Konut hesabı açan vatandaşlarımıza gerek toplu para gerekse taksitler halinde para yatırmasına izin veriliyor. Fakat vatandaşlarımız toplu para sadece bir kez yatırabilirler. Bunu yaptıktan sonra sistemde düzenli olarak para biriktirmeye devam etmeleri gerekiyor. En az 36 ay sonunda ise vatandaşlarımız yatırmış oldukları paranın üzerinde hibe desteği veriliyor. Yani vatandaşlarımız hem birikim yapmış hem de hibe desteği almış oluyor.

Vatandaşlarımız konut hesaplarını ise vadeli ya da vadesiz olarak açabiliyor. 36 ay boyunca düzenli birikimini yapan vatandaşlarımız hibe desteği almaya da hak kazanıyorlar en yüksek hibe desteği ise iki çiftin ortak olarak alabileceği 62 bin Türk lirasıdır. Aylık ödemeler ise en düşük 519 Türk lirasıdır.

60 aydan daha uzun vadeler de %20, 48-59 ay arasında %18 ve daha aşağısına da %15 hibe desteği sunulur.

İLK KEZ EVLENEN GENÇLERE DEVLETTEN 24 BİN TL ÇEYİZ DESTEĞİ

Devletimiz sadece ev alacaklara değil aynı zaman ilk kez yuva kuracak 27 yaşından küçük gençlerimizde destek sağlıyor. Çeyiz hesabı ile vatandaşlarımız devletten hibe desteği alabiliyor. Çeyiz hesabı içinse vatandaşlarımız hesap açmaları ve düzenli para yatırmaları gerekiyor.

36 ila 47 arası için ana paranın %20’si, 48 ila 59 ay için %22’si ve 60 ay üzeri vadeler içinse %25’i hibe olarak verilmektedir.

Devlet ev alacak kişilerin yanı sıra evlenecek olan gençlerin de yanında oluyor ve onlara da çeyiz hesabı ile hibe para desteği sunuyor. Hesaptan ilk kez evlenecek olan ve 27 yaşını doldurmadan önce evlenecek olan genç çiftler yararlanabiliyor. Çeyiz hesabı ile devlet hem gençlerin erken evlenmesini teşvik ediyor hem de evlenecek olan çiftlerin yaptıkları yüksek düğün masraflarına destek sağlıyor.