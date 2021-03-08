İlk 10'da Türkiye'den 6 proje!

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan döneminde önemli projelere imza atılırken, Türkiye bu büyük projelere bir yenisinin daha eklenmesini bekliyor.

İstanbul Havalimanı, Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü, Osmangazi Köprüsü gibi büyük projelerin hayata geçirildiği dönemde sırada "Kanal İstanbul" bulunuyor.

Bazı siyasi parti ve meslek odaları başta olmak üzere muhalif gruplar; 6 büyük projenin de karşısında durmuş, projelerin gerçekleştirilmemesi için farklı eylemler ve iptal kampanyaları tertiplemişti. Bugün de benzeri şekilde 7. büyük proje olarak sırada bekleyen Kanal İstanbul'a karşı tepki geliştiriliyor.

Dünyada hayata geçirilen 10 büyük projeden Türkiye'de hayata geçirilen 6 proje şu şekilde:

İstanbul Havalimanı: 29 Ekim 2018 tarihinde açılışı yapılan İstanbul Havalimanı, EUROCONTROL (Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı) verilerine göre, 1 Şubat-6 Mart 2021 tarihleri arasında dünyadaki en yoğun havalimanı oldu. Havalimanı sıkça Avrupa birinciliği, zaman zaman da dünya birinciliğini elde ediyor.

Marmaray: İstanbul-Kocaeli arasında hizmet veren dev banliyö hattı 12 Mart 2019'da tamamlandı.

Avrasya Tüneli: Asya ve Avrupa yakalarını deniz tabanının altından bağlayan ve boğaz geçişine imkân veren karayolu tüneli, 20 Aralık 2016 tarihinde açıldı.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü: İstanbul Boğazı'nın Karadeniz'e bakan kuzey kesiminde yapılan üçüncü boğaz köprüsü 26 Ağustos 2016 tarihinde açıldı.

1915 Çanakkale Köprüsü: Çanakkale'nin Lapseki ve Gelibolu ilçeleri arasında, 18 Mart 2017 tarihinde inşasına başlanan asma köprü, Çanakkale Boğazı'nın ilk, Marmara Bölgesi'nin 5. asma köprüsü olacak.

Osmangazi Köprüsü: İzmit Körfezi'nde, Dilovası Dil Burnu ve Altınova Hersek Burnu arasında inşa edilen, 1 Temmuz 2016 tarihinde açılışı yapılan, dünyanın 4. en uzun açıklıklı asma köprüsü.

Kanal İstanbul: Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2011 yılında açıklanan, İstanbul'un Avrupa yakasında Karadeniz'den Marmara Denizi'ne kadar uzanacak su yolu projesi.

Dünyada dev yatırıma sahip 10 projenin Türkiye dışında bulunan 4 proje ise şöyle:

Panama Kanalı

Port Mann Köprüsü - ABD

Three Gorges Barajı - ÇİN

Dünya Ticaret Merkezi - ABD