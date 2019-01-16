İKV/Zeytinoğlu: Yeni Brexit referandumu olasılığı güçlendi

Elif Varan / İstanbul, 16 Ocak () - Birleşik Krallık’ın AB üyeliğinden çekilme anlaşmasının reddini değerlendiren İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, bu gelişmenin ikinci bir referandum olasılığını güçlendirdiğini belirtti.
Zeytinoğlu, Başbakanın üç gün içinde yeni bir planı Avam Kamarasına sunması gerektiğini söyledi ve şöyle devam etti:
“Başbakan Theresa May’in AB ile müzakere ettiği üyelikten çekilme anlaşması dün akşam Avam Kamarası’nda büyük bir farkla reddedildi.
“Başbakanın 3 gün içinde yeni bir planı Avam Kamarasına sunması gerekiyor.
“Ancak bundan önce İşçi Partisi’nin gündeme getirdiği güven oylaması ile karşı karşıya kalacak.
“Öyle görünüyor ki, Birleşik Krallık hükümetinin çoğunluğu tatmin edecek bir anlaşmayı kısa süre içinde sonuçlandırması mümkün değil.
“AB de anlaşmanın tekrar müzakere edilmesine karşı olduğunu açıkladı. Bu durumda Brexit sürecinin öngörülen tarih olan 29 Martta bir anlaşmaya sonuçlanması olasılığı çok azaldı.
“AB Konsey Başkanı Donald Tusk, dün akşam attığı tweette ‘Eğer anlaşma imkânsız ise ve kimse bir anlaşma istemiyorsa, o zaman yegâne olumlu çözümün ne olduğunu söylemeye en sonunda kim cesaret edecek?’ diyerek aslında durumu özetledi.
“Brexit sürecinin nasıl sonuçlanacağı ülkemiz açısından da çok önemli. Öncelikle, anlaşmasız bir Brexit ihtimali AB içinde ikinci ticari partnerimiz olan ve dış ticaretimizde fazla verdiğimiz Birleşik Krallık’a yönelik ihracatımızın aksamasına sebep olacağı için özellikle otomotiv ve tekstil gibi sektörlerimiz için son derece zararlı olur.
“Birleşik Krallık’ın 29 Mart 2019 tarihini ileriye atarak yeni bir anlaşmayı müzakere etmek istemesi ya da ikinci bir referandumun gündeme gelmesi de yine çok yakından takip etmemiz gereken süreçler olacak.
“Her durumda, Birleşik Krallık’ın AB’den ayrılmasını takiben Birleşik Krallık ile Türkiye ilişkilerinin zarar görmemesi için görüşmelerin hemen sonuçlandırılabilecek şekilde devam etmesi gerekiyor.
“Buna ek olarak Brexit’in çıkmaza girmesi ve AB’yi de zayıflatması gibi bir seçenek ise en önemli ticari ortağımız olan ve tam üye olmayı hedeflediğimiz AB’nin geleceği ve parçası olduğumuz Avrupa’nın güvenliği açısından son derece olumsuz gelişmeleri tetikleyebilir.”
Zeytinoğlu, AB ve Birleşik Krallık’ın önündeki seçenekleri şöyle sıraladı:
İKV/Zeytinoğlu: Yeni Brexit referandumu olasılığı güçlendi
Elif Varan / İstanbul, 16 Ocak () - Birleşik Krallık’ın AB üyeliğinden çekilme anlaşmasının reddini değerlendiren İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, bu gelişmenin ikinci bir referandum olasılığını güçlendirdiğini...
Elif Varan / İstanbul, 16 Ocak () - Birleşik Krallık’ın AB üyeliğinden çekilme anlaşmasının reddini değerlendiren İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, bu gelişmenin ikinci bir referandum olasılığını güçlendirdiğini belirtti.