İkinci El Otomobil Piyasası Düşüyor mu? Araç Alacaklar Dikkat

İkinci el otomobil alım ya da satımı düşünüyorsanız, bu dönemler en ideal zaman aralığı olabilir. Koronavirüs pandemisi nedeniyle bir süredir üretimin durma noktasına geldiği ikinci el otomobil piyasasında özellikle araç almayı düşünenler, otomobil fiyatları düşecek mi, ikinci el araç alınır mı diye merak ediyor.

Galericilere göre ikinci el araç almanın zamanı

Türkiye’de sıfır araç gelişinin azaldığı ve arzın düşmesiyle, fiyatların neredeyse 1 yılda iki katına çıktığı ikinci el otomobil piyasasında galericiler, bu zamanların araç almak için uygun olduğunu söylüyor.

Sıfır araç sevkiyatının hızlanmasıyla birlikte, fiyatların düşmeye başladığını söyleren galericiler yüzde 10’luk bir düşüş olduğunu, 90 bin liraya satılan otomobillerin 80 binlere gerilediğini söyledi.

Piyasa yerine oturuyor

Pandemi sürecinde neredeyse, sıfırından daha pahalıya satılan ikinci el araçlar karşımıza çıkmıştı. Taleplerin de artması, fiyatların uçmasına neden oldu. Suni yükselişin sona erdiğini belirten galericiler mevcut fiyatlar dahilinde, ikinci el otomobil almak için uygun bir döneme girildiği aktarıldı.

Otomobil alım satımı ile ilgilenen galericiler, fiyatların şu anda düşüşte olduğunu ancak yaz aylarında yeniden yükseliş beklentisi içinde olduklarını aktardı.