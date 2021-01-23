İkinci El Araç Fiyatlarına Büyük Darbe! Başkan Açıkladı Fiyatlar Düştü

Geçtiğimiz yıl Mart ayında başlayan pandemi süreciyle ikinci el araç fiyatları hızlı bir şekilde yükselmeye başlamıştı. Bazı araç modellerinde fiyatlar neredeyse iki katına çıktı. Yeni bir araç almayı düşünen vatandaşlarımız ise yüksek kredi faiz oranları ve yüksek fiyatlar nedeniyle kara kara düşünüyorlardı. Faizlerin yükselmesi, fiyatların artmasıyla birlikte ikinci el piyasasında satışlar durma noktasına geldi. Talebin azalmasıyla birlikte araç satıcıları fiyatları düşürmek zorunda kaldı. İkinci El Otomobilciler Dernek Başkanı İbrahim Kınık piyasada yaşanan son dakika gelişmeleri hakkında bilgiler verdi.

ARAÇ ALMAK İÇİN EN UYGUN ZAMAN

Samsun İkinci El Otomobilciler Dernek Başkanı İbrahim Kınık her yıl kış aylarında araç fiyatlarının düşüşe geçtiğini ve bu zamanların araç almak için en uygun zaman olduğunu hatırlattı. Yaklaşık iki ay gibi bir süredir galericilerin telefonlarının çalmadığını belirten başkan, 1 milyon liralık araçların 150 bin liraya kadar fiyat düşüşü yaşadığını ifade etti.

Orta sınıf araç modellerinde yüzde 20 fiyat düşüşü olduğunu ifade eden Kınık: “İkinci el otomobil piyasası bir süre önceki rüzgarla birlikte iki kat zamlanmıştı. Bunun sonucunda da iş değişti. Şu anda piyasa aşağıya geldi. Piyasa artık durdu. Yaklaşık iki aydır telefonlarımız çalmıyor. Pahalı arabalarda geri gelme daha da çoğaldı. Döviz geri geldiği müddetçe, faizler yüksek olduğu müddetçe bizim de araba işimiz biraz duracaktır. 1 milyon TL’lik lüks arabalarda 150 bin TL kadar aşağı gelme oldu. Hala da rakamlar aşağıya doğru geliyor gibi. Orta sınıf otomobillerde de yüzde 20 oranında bir indirim oldu. Bundan iki ay önce 100 bin TL olan bir otomobil, 80-85 bin TL’ye kadar geriledi” şeklinde konuştu.

Araç fiyatları dahada düşecek mi yoksa yükselecek mi sorusunun üzerine: “Bu düşüşler internetteki satış fiyatlarına pek yansımadı. Otomobili yüksek fiyattan alanlar malına kıyıp, fiyatı da bir anda aşağıya indiremiyor. Direniyorlar ama ne arayan ne de soran var. Bir şekilde malını satmak zorunda. Piyasada hareketliliğin tekrar oluşması için piyasanın oturması gerekiyor. İnsanlar bu rakamlara alıştıktan sonra yaza doğru her şey düzelir diye umuyoruz. Sıfır araç girişi çoğalınca piyasa aşağıya inmeye başladı. Çoğu bayide sıfır araba mevcut. Piyasalar şu anda yavaş yavaş oturmaya başladı. Araba alacak insanlar, araba tercihini yapıp alsınlar. Bundan sonra fiyatlar çok da aşağıya inmez. Fiyatlar ancak bu kadar geriler” ifadelerini kullandı.

FİYATLAR YÜKSELEBİLİR!

Piyasadaki deneyimli galericiler ise 50 bin lira ile 500 bin lira arasındaki otomobillerin önümüzdeki günlerde fiyat artışı yaşayabileceğini belirtti. Yapılan açıklamada Kasım ayından beri piyasalarda ciddi bir duraklama olduğu, geçtiğimiz yıldan bugüne fiyatların iki kat arttığı belirtildi. Yeni yıl öncesinde fiyatların yüzde 20 oranında düşüş yaşadığı ancak yılbaşından sonra fiyat düşüşünün de sona erdiği ifade edildi. Durgunluğun son noktalarına gelindiği belirtilirken ikinci el araç fiyatlarının Şubat ayı sonrasında yeniden artışa geçeceği tahmin ediliyor. Bu nedenle araç alımı için en uygun zamanın şuan olduğunun altı çizildi.

Yapılan açıklamalarda 50 bin lirayla 500 bin lira arasındaki araç piyasasının canlanacağı, 500 bin liranın üstündeki araçlar için piyasanın durgun şekilde devam edeceği ifade edildi. İnternet satışlarını yakından takip eden uzmanlar, satışlar gerçekleşmese bile ilanları favoriye alan kişi sayısının her geçen gün arttığını ifade ediyor. Salgın nedeniyle bozulan dengelerin biraz daha normalleşmesiyle birlikte ikinci el araç piyasasında yeniden bir hareketlenme başlayacak. Bu sebepler nedeniyle araç fiyatlarının daha da düşmeyeceği ancak artma ihtimali olduğuna değinildi.