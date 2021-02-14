İkinci El Araba Piyasasında Son Durum Ne? Satışlar Arttı Mı?

İkinci el araba fiyatları tekrar gündemde. Korona salgını ile artan fiyatlar vatandaşlarımızı üzmüştü. Taşıt kredilerinde yaşanan düşüş ve ötelemeli kredilerle vatandaşların otomobile olan talebi artmıştı. Fakat korona salgını nedeniyle yaşanan tedarik sorunun dolayı sıfır el araç olmak imkânsız hale gelmişti. Bu sıkıntılar artan dolar kuruyla da birleşince ikinci el araçların fiyatları zirve yapmıştı.

Fiyatlar yükselince de piyasa durgunlaştı. Gelen raporlara göre ikinci el piyasalarında satışlar 2020 yılının aynı ayına göre %28,48, aralık ayına göre %10,50 oranında düşmüş durumda.

Geçen yıla göre bu yıl tam tamına %65 oranında daha fazla araç satışı var. Fakat ilanda olan araçların sadece %39 oranı satılabilmiş durumda.

Satışların yaşanmaması nedeniyle fiyatlar da düşmeye devam ediyor. Bir önceki aya göre ise fiyatlar da %1,4 oranında düşüş var.

İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI SON DURUM NEDİR?

Satışlar 2020 yılının ocak ayına göre %28,49 bir önceki aya göre de %10,50 azalırken araç fiyatları da yine düşüşte.

Bu yılın ocak ayında ise toplam 103 bin 398 araç satılmış. (İlandan kaldırılan araçlar satılmış kabul edilmiştir). Fakat 2020 yılının aynı döneminde 144 bin 600 araç satılmıştı.

Satılan araçlar azalırken, ilana çıkarılan araçlar ise artıyor. Geçen yıla göre satışa çıkarılan araçlar tam tamına %65 arttı ve 267 bin 68 oldu. Şüphesiz bu artışta korona salgını nedeniyle maddi ihtiyaçları artan vatandaşların da etkisinin yanı sıra piyasa yüksekken kazanç sağlamak isteyenlerin de etkisi var.

EN FAZLA SATIŞ C SEGMENTİNDE

Segment olarak ele alındığında ise en çok satıl C segmentinde gerçekleşiyor. 33 bin 734 araçtan %40,5 oranı C segmentinden satıldı.

TİCARİ ARAÇLARIN PAYI YÜZDE 19

İkinci el araçlarda ise her zamanki gibi çoğunluğu binek araçlar oluşturmakta. Satılan araçlardan %81’i binek olurken %19 oranında da hafif ticari araç satıldı.

EN FAZLA DÜŞÜŞ A VE B-SUV SEGMENTİNDE

Yapılan analizlere göre ise ikinci el ve hafif ticari araçlarına online olarak satımında da düşüş var. İnternette de fiyatlar %1,4 oranında düşmüş durumda.

En fazla düşüş ise A ve B-SUV segmentinde olduğu gözlemlendi.