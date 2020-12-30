İkinci El Araba Piyasası İçin 2021’de Fiyatlar Nasıl Olacak? Önümüzdeki Yıl 2.el Araba Fiyatları Düşecek Mi?

2020 yılında 2.el araba fiyatları çok fazla gündeme taşınmıştı. Neredeyse sıfır otomobil satışları ile yarışacak düzeyde ikinci el araç fiyatlarının artış göstermesi çok fazla tartışmaya neden olmuştu. Devlet tarafından ikinci el araç piyasasına yönelik yapılan yeni düzenlemelerin etkisi ile birlikte 2021 ikinci el araç fiyatları nasıl olacak? Şimdiden en çok merak edilen konulardan birisi haline geldi. 2021 araba fiyatları ile ilgili uzmanlardan önemli tahmin ve değerlendirmeler geldi.

2020 Mart ayında başlayan Türkiye’deki korona virüs salgını süreci ile birlikte tüm sektörlerde olduğu gibi ikinci el araç pazarındaki fiyatlarda vatandaşın elini yakmaya devam ediyor. Pandemi sürecinde genel bir maddi sıkıntı yaşayan vatandaş, 2.el araba almaya kalktığında da şok edici fiyatlarla karşılaşmıştı. 2020 Mart ayından bu yana çok yüksek bir artış yaşayan ikinci el araba fiyatları için söz konusu olan artışın önüne geçilmeye çalışılıyor. 2020 yılında ikinci el araç piyasasında satışa sunulan araçlar için gelen zam oranlarının daha önce hiç görülmediği kadar yüksek olması da vatandaşı isyan ettirmişti.

2020’nin son günlerinde de 2.el araç fiyatları vatandaşın elini yakan cinsten olunca, vatandaşların büyük bir kısmı araç alımlarını sonraya bırakıyor. Devlet tarafından ikinci el araç piyasasına yönelik olarak yeni düzenlemeler getirilmesi ile birlikte 2021’de ikinci el araç piyasasındaki hareketliliğin nasıl olacağı bekleniyor. Vatandaşların bu süreçte merak ettikleriSorusu için uzmanlardan değerlendirmeler geldi.

Uzmanlar 2.el araç piyasasındaki fiyat artışının en önemli nedenlerinden birisi olarak, sıfır araç stoklarının yenilenmesini gösteriyor.

2021 İkinci El Araç Fiyatları Düşecek Mi?

2020’deki araç fiyat zamları nedeni ile pek çok vatandaş bekleme kararı almıştı. Bu süreçte Türkiye’deki hem sıfır hem de ikinci el araç piyasasını izleyen vatandaşlar 2021 araç fiyatları düşecek mi? Sorusunun yanıtını arıyor.

Uzmanlardan Araç Fiyatlarının Düşmesini Bekleyenlere Üzen Haber

Araç piyasasına ilişkin çok fazla değerlendirme bulunuyor olsa da en çarpıcı açıklamalar Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık’tan geldi. Yanık, vatandaşın merakla beklediği 2021 araç fiyatları düşer mi? Sorusuna pek ümit veren açıklamalarda bulundu. Başkan Yanık, 2.el araç fiyat artışının 2020’nin sonuna kadar sürmeye devam edeceğini açıkladı. Piyasadaki genel veriler üzerine konuşan Yanık, 2021 yılı için ise araç fiyatlarının düşmesinden ziyade belirli bir seviyede sabitlenmesi durumunda bile çok iyi olacağı düşüncesinin hakim olduğunu dile getirdi. Özellikle 2021 ocak itibari ile uygulanacak KDV, ÖTV ve muhtasardaki yeni düzenlemelerin doğrudan araç fiyatlarına yansıyacağına dikkat çekti. ÖTV zammı açıklandıktan sonra araç piyasasında oluşturduğu etki araç fiyatlarının aşırı yükselmesine neden oldu. Bu zamlar ve genel korona virüs salgınının maddi etkileri ile birlikte vatandaş için 2021 yılında da uygun fiyatlı araba satın alabilmek adeta hayal haline gelecek gibi görünüyor.