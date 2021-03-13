İhtiyaç Kredilerinde 3 Banka Birden Faizlerini Düşürdü ING, Halkbank ve İş Bankası!

Hem devlet hem özel bankalar da bu dönemler de vatandaşlarımız için yeni kampanyalar hazırlıyor. Özellikle de bankalar müşteri çekmek adına kampanyalarını düzenli olarak her hafta güncelliyorlar. İçlerinde kamu bankasının da yer aldığı üç bankada faiz oranlarını bu hafta tekrar güncelledi! Düşük faiz oranları ve kampanyalarla vatandaşlarımıza yeni fırsatlar sundular…

EN ÇOK TERHCİH EDİLEN BANKA ING BANK

Vatandaşlarımız tarafından salgın boyunca en çok tercih edilen bankaların başında ING Bank geldi. Bankanın sunduğu düşük faiz oranının yanı sıra öteleme kredi fırsatı vermesi vatandaşlarımızın işine yaradı. ING Bank vatandaşlarımıza ihtiyaç kredisi dahilinde 50 bin liraya kadar kredi sunuyor. Banka 36 ay vade ile verdiği kredilerde 3 ay da erteleme seçeneği sunuyor. Faiz oranları ise %1,44’ten başlıyor. Eğer kredi notunuz çok düşükse faiz oranınız biraz daha yüksek olabilir.

Banka yerli müşteriler haricinde Türk uyruklu olmayanlara da kredi imkânı sağlıyor. T.C vatandaşlarının nüfus cüzdanlarını getirmeleri gerekirken yabancı uyruklu vatandaşların pasaport ve oturma izinlerini getirmeleri gerekmektedir. Aynı zamanda vatandaşlardan ikametgâh belgesi, güncel fatura ve gelir belgesi talep edilmekte.

Eğer vatandaşlarımız bankada %1,44 faiz oranı ile 50 bin TL kredi alırlarsa aylık ödemeleri 1 bin 877 lira olacak. Toplam geri ödemeleri 36 ay vade sonunda 67 bin 571 lira olacak. Vatandaşlarımızdan ise kredi dahilinde sadece 250 TL kredi tahsis ücreti alınmakta.

ÜLKENİN EN ESKİ BANKALARINDAN İŞ BANKASI

Vatandaşlarımızın güvenini kazanan uzun zamandır ülkemize hizmet veren İş Bankası da yüz binlerce müşteriye sahip. Teknolojik gelişimi ve uzman bilgisiyle banka kredileri de vatandaşlarımız tarafından sık sık tercih ediliyor. Banka yüz binlerce müşterisinin taleplerine kulak vermiş olacak ki ihtiyaç kredisi faiz oranlarını düşürdü. Böylece piyasadaki en düşük faiz oranlarından birini verir oldu!

Banka vatandaşlarımıza kredi kampanyası dahilinde 3 ay erteleme ve toplamda 36 ay vade sunuyor. %1,50 faiz oranıyla verdiği kredi için de banka kefil talep etmiyor.

Başvuru esnasında ise vatandaşlarımızdan başvuru formu (şubede verili), nüfus cüzdanı ve gelir belgesi talep ediliyor.

100 bin TL kredi alımında vatandaşlarımızın banka aylık ödemesi 3 bin 798 lira olmakta. 36 ay vade sonunda toplam geri ödenen miktar da 136 bin 741 lira.

İş Bankası vatandaşlarımızdan ayrıca rehin tesis ve tahsis parası da alıyor. Kredi çekerken vatandaşlarımızın yaptığı masraflar da toplam 691 TL tutuyor ve kredilerinden kesiliyor.

KAMU BANKASI HALKBANK FAİZ ORANLARINI GÜNCELLEDİ

En çok tercih edilen kamu bankalarından biri olan Halkbank faiz güncellemesini gitti. Vatandaşlarımız yükselen faizler nedeniyle ihtiyaçları için bile kredi almaktan çekiniyordu. Vatandaşların taleplerine karşılık veren kamu bankası faiz oranlarını düşürdü. Özellikle de ihtiyaç kredisinin faiz oranının düşmesi vatandaşlarımızı oldukça sevindirdi.

Banka ihtiyaç kredisinde 50 bin TL’ye kadar limit sunuyor. Banka %1,54 faiz oranıyla verdiği kredi de vatandaşlarımıza aynı zamanda 5 farklı ödeme seçeneği sunuyor. Vatandaşlarımız ödemelerini kendi bütçelerine göre ister aylık eşit taksitli ya da 3 ayda bir ödemeli şekilde oluşturabilir. Yine azalan ya da artan taksitli ödeme planları da vatandaşlarımıza sunuluyor. Son olarak vatandaşlarımız müşteri temsilcileri ile konuşarak tamamen kendilerine özel serbest bir ödeme planı da oluşturma seçeneğine sahipler.

Kamu bankasının 36 ay vade ve %1,50 faiz oranıyla sunduğu kampanyada 50 bin TL kredi alındığında vatandaşlarımız aylık ödemesi 1 bin 914 lira olmakta. Toplam geri ödemeleri de 68 bin 906 lira.