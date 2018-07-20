İhracatta Rekora Koşuyorlar!

Anadolu Isuzu markası, 2018 yılının ilk 6 ayında Türkiye'nin en fazla otobüs ve midibüs ihraç eden ticari araç markası oldu. Geçtiğimiz yıl 23 yıllık ihracat tarihinin en yüksek ihracat cirosuna ulaşan marka, aynı zamanda 14. midibüs şampiyonluğunu elde etmişti. Bu başarısını devam ettiren ve ilk 6 ayda yurt dışına 174 otobüsle birlikte 202 midibüs ihraç ederek yerli üreticiler içinde en yüksek ihracat yapmış oldu. En yakın rakibinden 167 adet daha fazla araç satma başarısı gösteren Anadolu Isuzu'nun 2018 yılı ilk 6 aylık satış oranları, 2017 yılına göre otobüs segmentinde %112 büyürken, midibüs segmentinde ise %28'lik bir büyüme grafiği sergiledi.Otobüs ve midibüs segmentlerinde toplam yurt dışı satışlarında geçen seneye göre %57 büyüme başarısı gösteren marka, en son Temmuz ayında 104 araçlık Romanya Köstence Belediye ihalesini kazanarak ihracat pazarlarında tarihinin en yüksek adetli araç ihale sözleşmesini imzaladı.

Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2018, 15:19