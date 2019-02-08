İhracat birim değer endeksi Aralık’ta yüzde 4.2 azaldı

İstanbul, 8 Ocak () - İhracat birim değer endeksi, Aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4.2 azaldı, ithalat birim değer endeksi aynı dönemde bir değişim göstermedi.

Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2018'e ilişkin dış ticaret endekslerine göre, ihracat birim değer endeksi aynı dönemde gıda, içecek ve tütünde yüzde 7.5, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 6.1 ve imalat (gıda, içecek, tütün hariç) sanayisinde yüzde 3.6 ve yakıtlarda yüzde 9.9 azaldı.

İhracat miktar endeksi 2018 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 10.9, bir önceki yıla göre yüzde 4.4 arttı.

Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 3.7, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 0.1 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4.0 ve yakıtlarda yüzde 59.5 arttı.

İthalat miktar değer endeksi, Aralık 2018’de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28.3 azaldı.

Endeks söz konusu dönemde, gıda, içecek ve tütünde yüzde 42.6, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 19.3 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 28.9 ve yakıtlarda yüzde 6.9 azaldı.

İthalat miktar değer endeksinde, geçen yılın son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25.8 ve bir önceki yıla göre yüzde 9.5 azaldı.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2017 yılı Aralık ayında 104.8 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 4.4 puan azalarak, 2018 yılı Aralık ayında 100.4 oldu.

Dış ticaret haddi, 2018 yılı dördüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre 4.8 puan azalarak 99.7 oldu. 2018 yılında ise, önceki yıla göre 2.7 puan azalarak 102.3 oldu. (Tablo&Grafik)