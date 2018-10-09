IGC 2018/19 dünya mısır üretim öngörüsünü artırdı

İstanbul, 9 Ekim () - Uluslararası Tahıl Konseyi (IGC) 2018 - 2019 döneminde, mısır üretim öngörüsünü 27 milyon ton artırdı ve öngörünün 1 milyar 74 milyon ton düzeyinde olduğunu açıkladı.

IGC’nin 2017 – 2018 sezonu için Ağustos ayı öngörüsü 1 milyar 64 milyon ton düzeyindeydi.

IGC’nin yayınladığı Dünya Mısır Durumu, Eylül 2018 Raporu’nda şu bilgi ve değerlendirmeler yer aldı:

“IGC; 2017/18 sezonu sonunda 1 milyar 78 milyon ton miktarda gerçekleştiğini tahmin ettiği dünya mısır tüketiminin, 2018/19 döneminde, son öngörüsünden 8 milyon ton ve 2017/18 sezonundan 35 milyon ton yüksek, 1 milyar 113 milyon ton düzeyinde olmasını bekliyor.

“Konsey; 2017/18 sezonu sonunda 152 milyon ton miktarda gerçekleştiğini tahmin ettiği dünya mısır ticaretinin, 2018/19 döneminde, son öngörüsünden 1 milyon ton ve 2017/18 sezonundan 5 milyon ton yüksek, 157 milyon ton düzeyinde gerçekleşeceğini öngörüyor.

“IGC; 2017/18 sezonu sonunda 300 milyon ton miktarda gerçekleştiğini tahmin ettiği dünya dönem sonu mısır stoklarının, 2018/19 döneminde, son öngörüsünden 5 milyon ton yüksek ancak 2017/18 sezonundan 38 milyon ton düşük, 261 milyon ton düzeyinde gerçekleşmesini bekliyor.

“Konsey; başlıca ihracatçıların (AB, ABD, Arjantin, Avustralya, Kanada, Kazakistan, Rusya ve Ukrayna) 2017/18 sezonu sonunda 67 milyon ton miktarda gerçekleştiğini tahmin ettiği dönem sonu mısır stoklarının, 2018/19 döneminde, son öngörüsünden 3 milyon ton yüksek ancak 2017/18 sezonundan 8 milyon ton düşük, 59 milyon ton düzeyinde öngörüldüğünü açıkladı. (Tablo)